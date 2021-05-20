كريستيانو رونالدو يحصد كافة الألقاب الممكنة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا

توج كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا الليلة الماضية على حساب أتلانتا بالفوز 2-1، ليثري سجله الحافل بجميع البطولات المحلية الإيطالية، إضافة إلى فوزه بكافة البطولات في إسبانيا مع ريال مدريد وفي إنجلترا مع مانشستر يونايتد.

وقد عبر رونالدو عن ذلك بصورة على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وهو نائم ويحتضن الكأس، وعلق عليها قائلا ”صاحب أفضل تعليق يفوز“، وإلى جوار الجملة أعلام إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، في إشارة للدول التي حقق فيها كافة البطولات المحلية الممكنة.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن رونالدو بعد فوزه بلقبين في الدوري الإيطالي وكأس السوبر المحلي مرتين، حصل على كأس إيطاليا على حساب أتلانتا على ملعب مابي في ريجيو إميليا بفضل هدفين من السويدي ديغان كولوسيفسكي والإيطالي فيدريكو كييزا.

وسبق لقائد البرتغال البالغ عمره 36 عاما التتويج بكل شيء في إسبانيا خلال تسع سنوات قضاها في ريال مدريد، بعد أن فاز بلقبين لليغا ومثلهما لكأس السوبر المحلية وكأس الملك مرتين، بالإضافة إلى أربع بطولات لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مرتين وثلاث بطولات لكأس العالم للأندية.

https://www.facebook.com/Cristiano/photos/a.407367867163/10159727320807164

بالإضافة إلى ذلك، فاز بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية المحترفية مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع (كأس السوبر) في إنجلترا مع مانشستر يونايتد، وكذلك توج بدوري أبطال أوروبا مع يونايتد في 2008 وجائزة الكرة الذهبية.

كما توج رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، مع البرتغال بلقب يورو 2016 في فرنسا، وكذلك دوري الأمم الأوروبية.

وسيركز المهاجم البرتغالي الآن على الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، التي يحتاج فيها يوفنتوس إلى الفوز على ملعب بولونيا وانتظار تعثر ميلان أو نابولي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.