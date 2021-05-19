يوفنتوس يهزم أتالانتا ويتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ 14 في تاريخه‎

توج فريق يوفنتوس بكأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على أتلانتا 2/1، في نهائي البطولة.

وافتتح ديان كلوسوفسكي أهداف المباراة، وسجل هدف التقدم بشكل جميل ليوفنتوس في الدقيقة 31.

وتعادل روسلان مالينوفسكي لأتالانتا في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأحرز فيدريكو كييزا هدف تتويج يوفنتوس بالكأس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وأضاف يوفنتوس بهذا الفوز الكأس رقم 14 في خزائنه، حيث توج الفريق الإيطالي بلقب كأس إيطاليا 13 مرة كان آخرها العام 2018، بينما فاز أتلانتا باللقب مرة وحيدة العام 1963.

ونجح يوفنتوس في إنقاذ موسمه بالفوز بالكأس، بعد خسارة لقب الدوري الإيطالي والخروج من دوري أبطال أوروبا وسط تكهنات برحيل المدير الفني أندريا بيرلو عقب نهاية الموسم الحالي.

وعزز يوفنتوس، الذي استعاد اللقب الغائب عنه منذ موسم 2017 – 2018، رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، ليزيد الفارق أمام أقرب ملاحقيه روما، الذي يمتلك 9 ألقاب في المسابقة.

في المقابل، بقي رصيد أتالانتا، الذي شارك في النهائي الخامس في تاريخه، متوقفًا عند لقب وحيد أحرزه العام 1963.