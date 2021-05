التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”مابي“ لمتابعة مواجهة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح نهائي كأس إيطاليا بين أتلانتا ويوفنتوس.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب (مابي).

وتذاع المباراة عبر ليبيا الرياضية بصوت المعلق أنور السليماني وليبيا الرياضية الـ2 بصوت المعلق هيثم العماري.

والقناة توجد على قمر نايل سات، بتردد 11766، استقطاب أفقي، ترميز 27500، تصحيح 5/6.

وقناة ليبيا الرياضية الـ2، على قمر نايل سات، تردد 12380، استقطاب أفقي، ترميز 27500، تصحيح 3/4.

مشوار الفريقين

تأهل يوفنتوس إلى اللقاء النهائي بعد أن تخطى عقبة جنوى بنتيجة 3-2 في دور الـ16 ثم فاز على سبال بنتيجة 4-0 في ربع النهائي.

وأقصى يوفنتوس منافسه إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في نصف النهائي في لقاء الذهاب وتعادلا دون أهداف في مباراة الإياب.

وصعد أتلانتا للنهائي بعد أن فاز على كالياري بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر ثم تخطى لاتسيو بنتيجة 3-2 في دور الثمانية.

وأقصى أتلانتا منافسه نابولي في نصف النهائي بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب ثم الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب.

وتوج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا 13 مرة كان آخرها عام 2018 بينما فاز أتلانتا باللقب مرة وحيدة عام 1963.

ولم يفز يوفنتوس على أتلانتا هذا الموسم فتعادلا في لقاء الدور الأول للدوري بهدف لكل منهما ثم فاز أتلانتا بهدف دون رد بينما كان آخر فوز من نصيب يوفنتوس على أتلانتا يوم الـ23 من نوفمبر 2019 بنتيجة 3-1.

🎙 Gian Piero #Gasperini: "Affrontiamo un avversario di grande valore, ma questo per noi è un grande stimolo"

👊 "We're facing a quality opponent, but this is a great boost for us"

🎥 https://t.co/ZTLinezHLY#AtalantaJuve #TIMVISIONCUP #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/jhx9q6vRkz

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 18, 2021