التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”مابي“ لمتابعة مواجهة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح نهائي كأس إيطاليا بين أتلانتا ويوفنتوس.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب (مابي).

وتذاع المباراة عبر ليبيا الرياضية بصوت المعلق أنور السليماني وليبيا الرياضية الـ2 بصوت المعلق هيثم العماري.

والقناة توجد على قمر نايل سات، بتردد 11766، استقطاب أفقي، ترميز 27500، تصحيح 5/6.

وقناة ليبيا الرياضية الـ2، على قمر نايل سات، تردد 12380، استقطاب أفقي، ترميز 27500، تصحيح 3/4.

مشوار الفريقين

تأهل يوفنتوس إلى اللقاء النهائي بعد أن تخطى عقبة جنوى بنتيجة 3-2 في دور الـ16 ثم فاز على سبال بنتيجة 4-0 في ربع النهائي.

وأقصى يوفنتوس منافسه إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في نصف النهائي في لقاء الذهاب وتعادلا دون أهداف في مباراة الإياب.

وصعد أتلانتا للنهائي بعد أن فاز على كالياري بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر ثم تخطى لاتسيو بنتيجة 3-2 في دور الثمانية.

وأقصى أتلانتا منافسه نابولي في نصف النهائي بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب ثم الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب.

وتوج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا 13 مرة كان آخرها عام 2018 بينما فاز أتلانتا باللقب مرة وحيدة عام 1963.

ولم يفز يوفنتوس على أتلانتا هذا الموسم فتعادلا في لقاء الدور الأول للدوري بهدف لكل منهما ثم فاز أتلانتا بهدف دون رد بينما كان آخر فوز من نصيب يوفنتوس على أتلانتا يوم الـ23 من نوفمبر 2019 بنتيجة 3-1.

🎙 Gian Piero #Gasperini: "Affrontiamo un avversario di grande valore, ma questo per noi è un grande stimolo"

👊 "We're facing a quality opponent, but this is a great boost for us" 🎥 https://t.co/ZTLinezHLY#AtalantaJuve #TIMVISIONCUP #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/jhx9q6vRkz — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 18, 2021

يوفنتوس.. وإنقاذ الموسم

يبحث يوفنتوس عن إنقاذ الموسم بعد خسارة لقب الدوري الإيطالي والخروج من دوري أبطال أوروبا وسط تكهنات برحيل المدير الفني أندريا بيرلو عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه لن يتنازل عن التتويج بلقب كأس إيطاليا موضحا أن فريقه أفضل من الناحية البدنية والذهنية وسيسعى لحصد اللقب.

ورفض بيرلو الانشغال بأنباء رحيله مؤكدا أن مباراة نهائي الكأس هي الأهم له هذا الموسم للتتويج باللقب.

ويعتمد يوفنتوس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فويتشيك تشيزيني وأمامه رباعي خط الدفاع ماتياس دي ليخت وجورجيو كيليني وجوان كوادرادو ودانيلو.

ويقود خط الوسط أدريان رابيو وبجواره رودريجو بينتاكور ويمينا ويستون مكيني ويسارا فيدريكو كييزا مع ثنائي الهجوم باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

أسلحة أتلانتا

يسعى أتلانتا لتحقيق اللقب الغائب منذ 58 عاما كاملة واستكمال المشروع الذي قاده المدرب جيان بييرو غاسبريني، من أجل تحقيق البطولات مع أتلانتا.

وأكد غاسبريني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنه لا يستطيع أحد ترشيح فريقه على حساب يوفنتوس فالأخير هو الأرجح لتحقيق الفوز موضحا أن فريقه سيبحث عن تقديم مستوى مميز في اللقاء النهائي.

ويعتمد غاسبريني على تشكيلته المعتادة بوجود حارس المرمى بييرلويجي جوليني وأمامه ثلاثي خط الدفاع رافايل تولوي وكريستيان روميرو وبيرات ديمسيتي.

ويقود خط الوسط مارتن دي رون وبجواره ريمو فريلير ويمينا هانز هاتيبور ويسارا روبن جوسينس مع ثلاثي الهجوم ماتيو بيسينا وروسلان مالينوفسكي ودافيد زاباتا.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن يوفنتوس يعيش موسما صعبا ويحتاج للفوز بلقب الكأس في ختام هذا الموسم.

وأكد أن يوفنتوس لديه العديد من الأسلحة التي تقوده للتتويج على رأسها كريستيانو رونالدو وديبالا، موضحا أنه بغض النظر عن مستقبل بيرلو فإن الفريق سيبحث عن حصد اللقب مستغلا خبرات نجومه.

وأشار إلى أن أتلانتا يقدم كرة هجومية رائعة ويستطيع أن يحصد الفوز باللقب خاصة أنه أحرج يوفنتوس في لقائي الدوري وظهر بصورة مميزة في المواسم الأخيرة.