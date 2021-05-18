رياضة

كريستيانو رونالدو يتحدث عن مبابي وهالاند ومن سيكون الأفضل بينهما‎
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 18:31 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 19:00 GMT

كريستيانو رونالدو يتحدث عن مبابي وهالاند ومن سيكون الأفضل بينهما‎

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على إبداء وجهة نظره بشأن رأيه في الثنائي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، وكيليان مبابي، مهاجم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على إبداء وجهة نظره بشأن رأيه في الثنائي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ومن منهما الأفضل.

وبدأت التقارير الإعلامية الأعوام القليلة الماضية في وضع الثنائي الشاب في مقارنات بين رونالدو، وليونيل ميسي، نجم برشلونة، واصفين إياهما بأنهما الوريثان الشرعيان للثنائي الذي تربع على عرش الجوائز الفردية والأرقام القياسية طوال الأعوام الماضية، ليكونا الأفضل في العالم.

وقال رونالدو خلال حضوره حفل إزاحة الستار عنه كسفير عالمي رسمي للعلامة التجارية ”LiveScore“:“من الصعب اختيار لاعب واحد فقط لقول إنه سيكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من اللاعبين الشباب، مثل: هالاند، ومبابي“.

وأضاف:“يمكن لبعض اللاعبين أن يحظوا بموسم أو اثنين رائعين، واللاعبون الرائعون حقًا هم من يستمرون في القيام بذلك طوال الوقت، وهذا ليس بالأمر السهل، بل يتطلب الكثير من العمل الشاق والالتزام“.

وأردف:“أتمنى أن يتذكرني الناس كأحد اللاعبين العظماء، وكشخص عمل بجد، وبذل قصارى جهده دائمًا لمساعدة فريقه، وأن أكون جزءًا من تاريخ كرة القدم“.

ووصل رونالدو للهدف رقم 100 في مشواره مع يوفنتوس، في موسمه الثالث مع الفريق.

وأصبح رونالدو أول لاعب بالتاريخ يصل إلى أكثر من 100 مع 3 أندية مختلفة، حيث سجل 450 هدفًا بقميص ريال مدريد الإسباني، و118 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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