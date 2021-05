كريستيانو رونالدو يتحدث عن مبابي وهالاند ومن سيكون الأفضل بينهما‎

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على إبداء وجهة نظره بشأن رأيه في الثنائي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ومن منهما الأفضل.

وبدأت التقارير الإعلامية الأعوام القليلة الماضية في وضع الثنائي الشاب في مقارنات بين رونالدو، وليونيل ميسي، نجم برشلونة، واصفين إياهما بأنهما الوريثان الشرعيان للثنائي الذي تربع على عرش الجوائز الفردية والأرقام القياسية طوال الأعوام الماضية، ليكونا الأفضل في العالم.

وقال رونالدو خلال حضوره حفل إزاحة الستار عنه كسفير عالمي رسمي للعلامة التجارية ”LiveScore“:“من الصعب اختيار لاعب واحد فقط لقول إنه سيكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من اللاعبين الشباب، مثل: هالاند، ومبابي“.

