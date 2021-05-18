صحيفة: بيريز اتفق مع أليغري على قيادة ريال مدريد لمدة موسمين

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، عن تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، لتولي تدريب الفريق الملكي في الموسم المقبل.

ونشرت الصحيفة الإيطالية تقريرا، قالت فيه إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كان على اتصال مستمر طوال الأسابيع الثلاثة الماضية مع أليغري؛ لمناقشة أمر توليه تدريب الفريق، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، إلى أن بيريز عرض على أليغري عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث بموافقة الطرفين.

وبالنسبة للشروط المالية، اتفق الطرفان على أن يحصل المدرب الإيطالي على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

أسبوع الوداع في ريال مدريد.. زيدان و5 من حرسه القديم يستعدون للرحيل https://t.co/GWZZYMyjjl pic.twitter.com/ceSM5Jpg5l — إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2021

يذكر أن وسائل إعلام إسبانية قد تكهنت بأن المدرب الحالي زين الدين زيدان سيترك منصبه في نهاية الموسم الجاري.

وسيغادر زين الدين زيدان ريال مدريد بعدما توج بـ11 لقبا، ويرغب في الفوز بلقبه رقم 12 من خلال لقب الدوري الإسباني كهدية نهاية مرحلته الثانية، حيث ودع في الأولى فائزا بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المرشحين الأبرز لخلافة زيدان في ريال مدريد هم: راؤول غونزاليس أسطورة الفريق ومدرب الفريق الثاني، الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق، والألماني يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني، والذي سيغادر منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا، الصيف المقبل.