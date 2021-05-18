الصحف الرياضية: خليفة زيدان ومصير كومان.. مستقبل رونالدو ووصول تشافي لبرشلونة

شكلت رغبة هاري كين بالرحيل عن توتنهام، ومصير المدرب الهولندي رونالد كومان وعدة لاعبين في برشلونة، والمرشحون لخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالصراع حول لقب الدوري الإسباني وحديث سيميوني للاعبيه خلال لقاء أوساسونا وتألق الظهير الشاب ميغيل غوتيريز في ريال مدريد ومصير الحارس دوناروما في ميلان وبحث كريستيانو رونالدو عن أول لقب في كأس إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ما دار خلال لقاء أتلتيكو مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني وحديث المدرب سيميوني وكتبت: ”الحديث الذي قلب الدوري الإسباني“.

كما اهتمت بنجم ريال مدريد الشاب ميغيل غوتيريز وكتبت: ”ميغيل غوتيريز يقنع الجميع“.

الصحيفة اهتمت بإجراء تير شتيغن حارس برشلونة ومنتخب ألمانيا لعملية جراحية وكتبت: ”تير شتيغن يقول وداعا لأمم أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على وصول تشافي هيرنانديز لبرشلونة وكتبت: ”تشافي هنا بالفعل ”.

كما تحدثت عن الألماني تير شتيغن حارس برشلونة وكتبت: ”تير شتيغن يجري عملية جراحية ويغيب عن أمم أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بسيدات برشلونة لكرة القدم الفائزات بلقب دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”نريد الفوز بالثلاثية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مصير عدة لاعبين من برشلونة في نهاية الموسم الذي يتراوح بين الرحيل والبقاء وكتبت: ”ليسوا – للبيع“.

كما تحدثت عن احتجاج ريال مدريد على التحكيم وكتبت: ”ريال مدريد يضاعف الضغوط على الحكام“.

آس

ركزت الصحيفة على المدرب المستقبلي لريال مدريد في حال مغادرة زين الدين زيدان وكتبت: ”أليغري – راؤول: القرار الكبير“.

كما تحدثت عن صراع لقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وكتبت: ”التاريخ مع أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل مدرب برشلونة وكتبت: ”تشافي يصل برشلونة، الأرض تترنح تحت كومان“.

كما اهتمت بتغيير مواعيد اللقاءات الحاسمة في الدوري الإسباني من الأحد للسبت بسبب فياريال ونهائي الدوري الأوروبي.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرار هاري كين الرحيل عن توتنهام هذا الصيف وكتبت: ”هاري كين يطلق صفقة بمبلغ 150 مليون جنيه استرليني بعدما أخبر توتنهام بكونه يرغب في الرحيل“.

كما اهتمت بمشكلة مانشستر يونايتد نتيجة احتجاج الجماهير وأخبار تشيلسي ومدربه توماس توخيل.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق ليل متصدر الدوري الفرنسي الذي بات على بعد فوز من التتويج باللقب وكتبت: ”ليل: الوجهة الخطر“.

كما اهتمت بإمكانية عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا وكتبت: ”بنزيما فرضية العودة“.

الصحيفة اهتمت أيضا بعودة السويسري روجر فيدرير لملاعب التنس.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على المدرب ماسيمييانو أليغري وكتبت: ”يوفنتوس أو نابولي: أليغري يقرر“.

كما تحدثت عن تجديد روبيرتو مانشيني لعقده مدربا لمنتخب إيطاليا وكتبت: “ مانشيني: أبقى هنا من أجل الفوز“.

كما اهتمت بنقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته من المنزل.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وكتبت: ”يبحث عن أول لقب في كأس إيطاليا“.

كما اهتمت بمستقبل الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما وكتبت: ”ميلان التأهل لدوري أبطال أوروبا و50 مليون يورو لبقاء دوناروما“.