4 وجهات محتملة لزيدان إذا غادر ريال مدريد

قالت صحيفة دايلي ستار البريطانية إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لديه 4 وجهات محتملة حال قرر مغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي. سينهي موسم زيدان مع ريال مدريد يوم السبت المقبل بمواجهة فياريال، حيث سيحتاج تحقيق الفوز مع تعثر منافسه أتلتيكو مدريد سواء بالتعادل أو الخسارة أمام بلد الوليد للفوز بلقب الدوري الإسباني.

دايلي ستار قالت إن المدرب الفرنسي سيكون أمامه 4 وجهات محتملة حال قرر خوض تجربة تدريب جديدة مباشرة، كما يمكنه الحصول على إجازة لفترة ما كما فعل المرشح لخلافته في ريال مدريد ماسيمليانو أليغري، الذي لم يرتبط بأي فريق منذ 2019.

يوفنتوس

ربطت تقارير عديدة بين زين الدين زيدان ويوفنتوس الإيطالي، بل اعتبرت بعض التقارير أن زيدان بمثابة حلم لإنقاذ يوفنتوس الذي يؤدي موسما كارثيا مع أندريا بيرلو قد ينتهي بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان

قد تكون العودة إلى فرنسا مطروحة على زيدان بعد 25 عامًا من رحيله عن بوردو، وباريس سان جيرمان لديه الوسائل الكافية لإغراء المدرب الفرنسي.

يتولى ماوريسيو بوكيتينو حاليًا مسؤولية ملعب باريس سان جيرمان بعد أن حل مكان توماس توخيل في يناير، لكن الضغط يتصاعد بالفعل على الأرجنتيني.

يُنظر إلى لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي على أنه أمر مفروغ منه لباريس سان جيرمان منذ عام 2011. ومع ذلك، يتصدر ليل سباق اللقب هذا الموسم قبل نهاية السابق بجولة واحدة، مما قد يعني أن باريس سان جيرمان قد يفشل في الفوز بالدوري للمرة الثانية فقط منذ 2012.

آرسنال

بحسب دايلي ستار، فإن آرسنال قد يكون محطة مهمة في مسيرة زيدان، كما نصحه أرسين فينغر عام 2018، حيث أخبره في مقابلة تلفزيونية أن التدريب في إنجلترا سيكون مهما له للتواجد في قمة عالم التدريب.

وترى الصحيفة أن مغامرة آرسنال بالتعاقد مع ميكيل أرتيتا لم تثمر بشكل كبير، فالفريق فشل كعادته في السنوات الأخيرة في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لذلك سيكون التعاقد مع مدرب كبير مثل زيدان أمرا مفضلا للغاية بالنسبة لملاك النادي.

توتنهام

سيكون زيدان خيارا ممتازا بالنسبة لنادٍ لم يتذوق طعم البطولات منذ عام 2008، خاصة مع فشل المدرب المؤقت ماسون ماونت في تقديم أي إضافة بعد إقالة جوزيه مورينيو.

لكن دايلي ستار قالت أيضا إن عدم تأهل توتنهام لدوري أبطال أوروبا وإعلان هاري كين رغبته في الرحيل قد يكونان عائقين كبيرين أمام إتمام صفقة مثل تلك.