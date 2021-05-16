الصحف الرياضية: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة.. كل شيء على المحك

شكلت لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني وصراع اللقب بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وتشيلسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بفوز يوفنتوس على إنتر ميلان وصراع التأهل لدوري الأبطال في الدوري الإيطالي، وصراع اللقب في الدوري الفرنسي، وبطولة روما للتنس، واهتمام باريس سان جيرمان بالبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات أتلتيكو مدريد – أوساسونا وأتلتيك بلباو – ريال مدريد والصراع على لقب الدوري الإسباني وكتبت: ”كرة المقابلة الأولى“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وسيلتا فيغو وكتبت: ”الفوز والأمل في تعثر المنافسين“.

كما اهتمت بصراع البقاء في الدوري الإسباني وكتبت: ”إيبار وإلتشي وبلد الوليد يلعبون من أجل البقاء“.

واهتمت أيضا بنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وتشيلسي وكتبت: ”يرغبون في دخول التاريخ“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت:“موعد مع التاريخ برشلونة من أجل أول لقب في دوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن تصريحات رونالد كومان قبل لقاء برشلونة وسيلتا فيغو وكتبت:“كومان: أريد ويمكنني الاستمرار“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الصراع حول اللقب وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد وأوساسونا: ”أول كرة للقاء“، وعن لقاء أتلتيك بلباو وريال مدريد:“ممنوع الخطأ“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت: ”برشلونة لصنع التاريخ“.

وتحدثت عن لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني وصراع اللقب بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وكتبت: ”كل شيء على المحك“.

الصحيفة اهتمت ببطولة روما للتنس وكتبت: ”النهائي نادال – ديوكوفيتش“.

آس

ركزت الصحيفة على صراع الفوز بلقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة من خلال لقاءات الجولة الـ 37 وكتبت: ”واحد فقط يمكنه الفوز باللقب“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت: ”ساعة برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنهائي بطولة روما للتنس حيث سيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش وعودة الجماهير لبعض ملاعب كرة القدم الإسبانية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الفرنسي بين ليل وباريس سان جيرمان وكتبت: ”الضغط من أجل البطولة“.

كما تحدثت عن اهتمام باريس سان جيرمان بالبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وكتبت: ”باريس سان جيرمان يفكر في ليفاندوفسكي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس المثير على إنتر ميلان 3-2 في الدوري الإيطالي والإبقاء على حظوظه في التأهل لدوري الأبطال وكتبت: ”يا له من فخر، يوفنتوس لا يستسلم ويأمل“.

كما اهتمت بتأهل أتلانتا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على جنوة 4-3 وكتبت: ”أتلانتا السوبر، مرة أخرى في دوري الأبطال“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ميلان وكالياري وكتبت: ”بيولي على بعد خطوة من الحلم“.

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس الصعب على إنتر ميلان والحفاظ على حظوظه لبلوغ دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”يوفنتوس مع المسامير“.

وتحدثت عن صراع التأهل لدوري الأبطال وكتبت: ”أتلانتا يبلغ دوري الأبطال.. ميلان ونابولي مطالبان بردة الفعل“.

الصحيفة اهتمت بحسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو وكتبت: ”فونسيكا يعطي الديربي لمورينيو“.