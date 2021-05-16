زيدان يبلغ لاعبي ريال مدريد بالرحيل.. ومرشحان قويان لخلافته

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أخبر لاعبي ريال مدريد برحيله عن الفريق في نهاية الموسم وذلك بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وحسب الصحفي فيرناندو بورغوس من “ أوندا سيرو “ فزيدان أخبر لاعبيه بقراره الرحيل نهاية الموسم قبل مواجهة إشبيلية حيث عقد معهم اجتماع بعد التدريبات وهو ما جعله يتأخر قليلا عن الندوة الصحفية قبل اللقاء.

وأكد الصحفي أن قرار زيدان فكر فيه بشكل جيد ونهائي ويعتقد أن فترته في ريال مدريد انتهت كما حدث خلال فترته الأولى حيث قرر المغادرة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في كييف.

وسيغادر زين الدين زيدان ريال مدريد بعدما توج بـ11 لقبا ويرغب في الفوز بلقبه رقم 12 من خلال لقب الدوري الإسباني كهدية نهاية مرحلته الثانية حيث ودع في الأولى فائزا بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “ ماركا “ أن راؤول غونزاليس أسطورة الفريق ومدرب الفريق الثاني هو المرشح الأبرز لخلافته ويتفوق على الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق والألماني يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني والذي سيغادر منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل.

فرانكفورت مصر على التعاقد مع راؤول غونزاليس

من جهة أخرى ذكرت صحيفة “ ماركا “ أن فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني جاد في مسعاه للتعاقد مع راؤول غونزاليس كمدرب جديد للنادي وبعث مسؤولين عنه لمدريد للتفاوض معه.

وحسب الصحيفة حضر لمدريد مسؤولان من فرانكفورت والتقيا براؤول غونزاليس وشرحا مشروع الفريق في المواسم المقبلة.

وأخبر فرانكفورت إدارة ريال مدريد بحكم العلاقة الجيدة بينهما بمفاوضاته مع راؤول غونزاليس الذي طلب من إدارة الفريق الألماني منحه بعض الوقت للتفكير في الأمر والرد على الاقتراح.

ويقود راؤول غونزاليس حاليا ريال مدريد “ ب “ في تصفيات الصعود لدوري الدرجة الثانية ويرغب في التركيز على اللقاءات الحاسمة بأمل صعود الفريق الثاني وتحقيق إنجاز غاب منذ نزول الفريق لدوري الدرجة الثانية “ ب “ نهاية موسم 2013-2014.