الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يلدغ إنتر ميلان وينعش آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا مهما ومثيرا بنتيجة 3/2 على إنتر ميلان، في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت.

وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة جزاء سددها رونالدو وصدها سمير هاندانوفيش، حيث عادت إلى البرتغالي ليدخلها الشباك.

وعادل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لإنتر ميلان بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 45+3 سدد خوان كوادرادو كرة بعيدة ليسجل الهدف الثاني ليوفنتوس، لينهي البيانكونيري الشوط الأول متقدما 2/1.

وأدرك إنتر ميلان التعادل بهدف عكسي سجله جورجيو كيلليني لاعب يوفنتوس في الدقيقة 86.

لكن يوفنتوس حصل على ركلة جزاء ونجح كوادرادو في تسجيلها في الدقيقة 88.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 75 نقطة في المركز الثالث مع ميلان، وتتبقى ليوفنتوس مباراة وحيدة، ومباراتان لميلان، ويأتي نابولي خلفهما برصيد 73 نقطة من 36 مباراة.

ويلعب يوفنتوس في الجولة الأخيرة مع بولونيا.

