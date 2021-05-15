ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يبتعد عن مطارديه

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس في المباراة التي تجمعه مع إنتر ميلان، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 24، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة صدها سمير هاندانوفيش عقب ركلة جزاء سددها رونالدو.

وسجل روميلو لوكاكو هدف التعادل لإنتر ميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 35، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا في المركز الثاني على ترتيب الهدافين.

ورفع رونالدو رصيده إلى 29 هدفا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، متقدما بـ6 أهداف عن روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان، و7 أهداف عن لويس مورييل لاعب أتلانتا.

ويأتي دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا في المركز الثالث وسجل 21 هدفا، ثم شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو في المركز الرابع وسجل 20 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1. كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 29 هدفا.

2. روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) ولويس مورييل (أتلانتا)، ولكل منهما 22 هدفا.

3. دوشان فلاهوفيتش، فيورنتينا، 21 هدفا.

4. شيرو إيموبيلي، لاتسيو، 20 هدفا.