رسميًا.. غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن منتخب السويد في "يورو 2020"

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم رسميًا غياب زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، عن قائمة المنتخب في بطولة أمم أوروبا 2021 بسبب إصابة في الركبة.

وكان ميلان أصدر بيانًا أوضح فيه عدم حاجة زلاتان لجراحة في الركبة بعد إصابته الأخيرة، لكنه سيخضع لـ“علاج تحفظي لمدة 6 أسابيع“، ما يجعل مشاركته في يورو 2020 مع منتخب السويد، الذي سينطلق، الشهر المقبل، صعبة.

وكان إبرا قد تعرض للإصابة خلال فوز ميلان على يوفنتوس 3-صفر، الأحد الماضي، بالدوري الإيطالي.

Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! 🇸🇪🦁 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021

وكان إبراهيموفيتش عاد من الاعتزال الدولي، من أجل المشاركة مع السويد في كأس الأمم الأوروبية، كما وقّع مؤخرًا عقدًا لمدة موسم جديد مع ميلان براتب سنوي يقدر بـ7 ملايين يورو.

ويتبقى لميلان 3 مباريات في الدوري الإيطالي، ويتطلع لاعبوه لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، حيث يواجهون تورينو، وكالياري، وأتالانتا، ليختتموا مشوارهم.

وتنطلق كأس أمم أوروبا في يونيو بعد أن كانت مقررة إقامتها، الصيف المقبل، لكنها تأجلت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وستلعب السويد في المجموعة الخامسة، التي تقام مبارياتها في إشبيلية، وسان بطرسبرغ، مع إسبانيا، وبولندا، وسلوفاكيا.