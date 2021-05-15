الصحف الرياضية: راؤول هو البديل.. وأغويرو وديباي تعاقدات برشلونة.. ويوفنتوس بين يدي كونتي

شكل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليستر سيتي، ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وتشيلسي، ومصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتعاقدات برشلونة في الهجوم، وتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة روما للتنس، وفوز مانشستر سيتي على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثورة المنتظرة في أولمبيك مارسيليا، وصراع التأهل لدوري الأبطال في الدوري الإيطالي، وقمة يوفنتوس وإنتر ميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد والمدرب المرشح لخلافة زين الدين زيدان، وكتبت: ”راؤول البديل“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد الذي يتصدر الدوري الإسباني ويسعى للفوز باللقب، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد.. تبدو قوية“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”إسحاق هدف لبرشلونة“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة روما للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقدات نادي برشلونة، وكتبت: ”أغويرو وديباي تعاقدات الهجوم“.

كما تحدثت عن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وتشيلسي، وكتبت: ”برشلونة في غوتبورغ“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ومستقبل مدربه الفرنسي، وكتبت: ”زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة روما للتنس، وكتبت: ”نادال في أفضل نسخة يقصي زفيريف“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وتشيلسي، وكتبت: ”الانطلاقة من أجل الجميع“.

كما اهتمت بخطة كومان في الموسم المقبل، وكتبت: ”كومان يستعيد 4-3-3 إن استمر كمدرب للفريق“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة روما للتنس.

آس

ركزت الصحيفة على تألق اللاعبين الشباب في ريال مدريد، وكتبت: ”أطفال ريال مدريد“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد الذي يلعب لقاءه المقبل في واندا ميتروبوليتانو، وكتبت: ”التشبث بواندا“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة روما للتنس.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليستر سيتي، الذي يرغب في الفوز من أجل رئيسه الراحل، وكتبت: ”الفوز من أجل فيشاي“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي المثير على نيوكاسل يونايتد 4-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”عرض من البطل مع تألق توريس ونجوم غوارديولا“.

واهتمت أيضا برغبة مانشستر يونايتد بضم رفائيل فاران، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يعرض 40 مليون جنيه إسترليني من أجل نجم ريال مدريد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق أولمبيك مارسيليا، الذي يستعد لتغييرات كبيرة في الصيف المقبل، وكتبت: ”ذات مرة كانت: الثورة“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة روما للتنس على حساب الألماني زفيريف، وكتبت: ”نادال يتذوق انتقامه“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قمة إنتر ميلان المتوج بلقب الدوري، ويوفنتوس الباحث عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”يوفنتوس بين يدي كونتي“.

كما تحدثت عن لقاء أتلانتا وجنوى، وكتبت: ”أتلانتا لقاء التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس الساعي للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وإنتر ميلان المتوج بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يقرر كونتي“.

كما اهتمت بديربي روما بين لاتسيو وروما، وكتبت: ”لاتسيو ضد روما: ديربي حقيقي“.