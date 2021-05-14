لاغازيتا: إنتر ميلان مستعد لبيع لاوتارو مارتينيز

قالت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ إن إنتر ميلان قد يضطر لبيع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في السوق الصيفي المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن لاعبي وموظفي إنتر ميلان رفضوا طلب ستيفن تشانغ رئيس النادي بشأن تخفيض رواتبهم الموسم المقبل، والتخلي عن شهرين من الرواتب المتأخرة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق بعد أزمة جائحة كورونا.

وأضافت ”لاغازيتا ديللو سبورت“ أن رفض لاعبي وموظفي إنتر ميلان طلب تشانغ قد يجبر إدارة إنتر ميلان على بيع لاوتارو مارتينيز لحل الأزمة التي يعاني منها النادي.

حسب ما يقال ان كونتي قاله: ظاهرة؟ ظاهرة سخيف كونتي يخبر لاوتارو بعد تغيره : نريدكم جميعًا في الملعب ، ولا فرق بين آي لاعب حتى النهاية صارت بينهم pic.twitter.com/hsWWKIfoB6 — عمر الدويسان" 🏆IM SCUDETTO 19 " (@OMAR__FD) May 12, 2021

ووفقا للصحيفة الشهيرة فإن إنتر ميلان سيوافق على بيع لاوتارو حال تلقيه عرضا بقيمة 80 مليون يورو.

وتعاقد إنتر ميلان مع لاوتارو مقابل 25 مليون يورو من راسينغ كلوب صيف 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة وريال مدريد لا يختلف عما يعيشه إنتر ميلان، وبالتالي فإنه لا يمكنهما شراء لاوتارو، في حين يبدو أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع روميلو لوكاكو.

وسجل لاوتارو مارتينيز 18 هدفا وصنع 9 في 46 مباراة الموسم الحالي مع إنتر ميلان، ونال معه لقب الدوري الإيطالي.

وقبل أيام دخل لاوتارو في نقاش حاد مع مدربه أنطونيو كونتي في مباراة إنتر ميلان ورومنا في الدوري الإيطالي.

وركل لاوتارو زجاجة مياه أثناء خروجه، وأظهرت الكاميرات كونتي وهو في نوبة غضب ويطلق بعض الكلمات تجاه اللاعب.

وقرر كونتي إبقاء لاوتارو على مقاعد البدلاء، قبل أن يشركه في الدقيقة 35، قبل أن يعود ليخرجه من المباراة في الدقيقة 77، وهو ما أغضب اللاعب.