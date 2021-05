غرفة خلع ملابس يوفنتوس تتخلى عن كريستيانو رونالدو

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن زملاء كريستانو رونالدو في غرفة خلع الملابس تخلوا عن المهاجم البرتغالي بسبب شعورهم بحصوله على كثير من الامتيازات الخاصة.

ويمر يوفنتوس بواحد من أسوأ مواسمه منذ فترة كبيرة، فالفريق الذي ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، وخسر لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر، بات مهددا بشكل كبير بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb

— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021