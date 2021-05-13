غرفة خلع ملابس يوفنتوس تتخلى عن كريستيانو رونالدو

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن زملاء كريستانو رونالدو في غرفة خلع الملابس تخلوا عن المهاجم البرتغالي بسبب شعورهم بحصوله على كثير من الامتيازات الخاصة.

ويمر يوفنتوس بواحد من أسوأ مواسمه منذ فترة كبيرة، فالفريق الذي ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، وخسر لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر، بات مهددا بشكل كبير بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb — ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي خلف نابولي صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة، وقبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

وبحسب لاغازيتا ديلي سبورت، فإن غياب رونالدو عن تدريبات يوفنتوس الاثنين الماضي بعد خسارة الفريق امام ميلان بثلاثية من أجل الحصول على سيارته الفيراري التي تقدر بمليون ونصف المليون يورو، وبحضور أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس خلق توترا كبيرا في غرفة خلع ملابس الفريق.

وحقق يوفنتوس الفوز أمس على ساسولو لكن وضع الفريق ما زال صعبا للغاية.

وتقول التقارير إنه في حالة عدم تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا فإن رونالدو سيغادر إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان.

وبحسب لاغازيتا ديلي سبورت، يشعر لاعبو يوفنتوس أن رونالدو يحصل على كثير من الامتيازات والحرية، وهي أمور لا تتوافر لأيّ منهم على الإطلاق، وهو ما خلق توترا كبيرا في غرفة خلع الملابس.

وأشارت لاغازيتا في التقرير ذاته أن زملاء رونالدو بالفعل قد تخلوا عنه.