الصحف الرياضية: جنازة في غرفة خلع ملابس برشلونة.. ومصير هاري كين مرتبط بغوارديولا

شكل فوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد واقترابه خطوة من لقب الدوري الإسباني وهزيمة تشيلسي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز ومستقبل هاري كين في توتنهام العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد وغرناطة و عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في إسبانيا وأخبار تعاقدات برشلونة وتأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا وصراع التأهل لدوري الأبطال في إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفوز الصعب لأتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد 2-1 وتعزيز صدارته للدوري الإسباني وكتبت:“ إن لم تعان فلست أتلتيكو مدريد ”.

كما تحدثت عن لقاء غرناطة وريال مدريد وكتبت:“ الذهاب أكثر ريال مدريد ”.

الصحيفة اهتمت بقرار عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في إسبانيا وكتبت:“ عودة الجماهير للمدرجات ”.

كما اهتمت الصحيفة بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح إجراء تأديبي ضد ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وتعيين الحكم الإسباني ماثيو لاهوز لقيادة نهائي دوري الأبطال وكتبت:“ ماتيو لاهوز يقود نهائي دوري أبطال أوروبا في بورتو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ومصير المدرب الهولندي رونالد كومان وكتبت:“ كومان مختلف حوله “ و “ الخطايا السبعة لبرشلونة “ و “ جنازة في غرفة الملابس ”.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت:“ أتلتيكو مدريد لقب الدوري قريب ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء غرناطة وريال مدريد وكتبت:“ ريال مدريد دون هامش للخطأ ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة وتعاقدات الصيف وكتبت:“ اجتماع بين لابورتا وكومان “ و “ كون أغويرو نعم ”.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت:“ أتلتيكو مدريد لم يخطئ ”.

واهتمت الصحيفة بلقاء غرناطة وريال مدريد وكتبت:“ ريال مدريد يزور غرناطة ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت:“ على بعد خطوتين من اللقب ”.

كما تحدثت عن لقاء غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت:“ مستنفد ودون شبكة ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إشادة يورغن كلوب مدرب ليفربول ببيب غوارديولا وفريق مانشستر سيتي وكتبت:“ يورغن كلوب يرشح بيب غوارديولا لجائزة أفضل مدرب ويؤكد أن مانشستر سيتي فريق رائع لكنه يحذر أنهم سيواجهون ليفربول في الموسم القادم ”.

كما اهتمت بهزيمة تشيلسي أمام آرسنال 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واهتمت -أيضا- بلقاء مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذا صن

ركزت الصحيفة على مصير المهاجم هاري كين لاعب توتنهام وكتبت:“ يعتمد مصير هاري كين على بيب غوارديولا الذي طالب إدارة سيتي بالتعاقد معه بدلا من هالاند ”.

كما تحدثت عن خسارة تشيلسي أمام آرسنال 1-0 في الدوري الإنجليزي وكتبت:“ صراع التأهل لدوري الأبطال مفتوح ”.

كما اهتمت بلقاء مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت:“ كلوب: أولي جونار سولشاير يملك الحق في إراحة لاعبيه ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا بعد فوزه على مونبلييه بضربات الترجيح وكتبت:“ باريس سان جيرمان يدافع عن لقبه ”.

كما اهتمت بلقاء نصف النهائي الثاني بين موناكو وفاليير وكتبت:“ موناكو جاهز لأكل الإبهام الصغيرة ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على ساسولو 3-1 والهدف 100 لكريستيانو رونالدو وباولو ديبالا برفقة السيدة العجوز وكتبت:“ يوفنتوس 100 هدف لكل من كريستيانو رونالدو وديبالا ”.

كما اهتمت بالفوز الكبير لميلان على تورينو 7-0 وفوز أتلانتا على بينيفنتو 2-0 في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا وكتبت:“ ميلان الكبير “ و “ مورييل باساليتش يعيدان أتلانتا للمركز الثاني ”.