بينهم رهانات جديدة ومفاجئة.. 8 مرشحين لتدريب نادي برشلونة

ركزت صحيفة ”سبورت“ الكاتالونية على مصير المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة بعد تقلص حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري الإسباني إثر تعادله أمام ليفانتي 3-3.

وأكدت الصحيفة أن رونالد كومان لا يضمن بقاءه لموسم إضافي رغم بقاء موسم آخر في عقده وتحدثت عن الخيارات المطروحة على خوان لابورتا رئيس برشلونة في حال اتخذ قرارا بإقالة المدرب الهولندي.

ورشحت الصحيفة 7 مدربين لخلافة كومان وهم..

الإسباني تشافي هيرنانديز

الجميع يؤكد أنه سيدرب برشلونة عاجلا أم آجلا وأكد خوان لابورتا سابقا أنه يرغب في تعيينه مدربا لبرشلونة “ ب “ كخطوة أولية قبل تسلم الفريق الأول ورغم تجديد عقده مع السد القطري لغاية صيف 2023 لكن حلمه الكبير هو تدريب برشلونة.

الهولندي جوردي كرويف

ظهر اسمه بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وارتبط بالعمل في الإدارة التقنية لكنه قد يجلس على دكة البدلاء فهو يتوافر على خبرة تدريبية في بضع فرق ومنتخب الإكوادور، كما أن خوان لابورتا يحب عائلة الأسطورة يوهان كرويف.

الألماني يورغن كلوب

لديه عقد مع ليفربول حتى صيف 2024 لكن موسمه السيئ قد يدفع إدارة الفريق الإنجليزي لإنهاء مسيرته وهو ما يمنح برشلونة فرصة الاستفادة من الوضع والتعاقد معه.

وحاول عدة لاعبين من برشلونة سابقا إقناع الإدارة بالتعاقد مع يورغن كلوب ويعتقدون أنه الأنسب لقيادة الفريق.

الأرجنتيني غابي ميليتو

يحب خوان لابورتا المفاجآت وبالنظر لماضي المدافع الأرجنتيني في برشلونة وعمله حاليا كمدرب لأرجنتينوس جونيورز فهو مرشح لتدريب برشلونة في ظل تفكير الإدارة في لاعبين سابقين للفريق.

الفرنسي تيري هنري

يملك نفس منطق غابي ميليتاو كلاعب سابق لبرشلونة ويملك الشخصية القيادية ويمكن المراهنة عليه رغم كونه حاليا مدربا مساعدا للإسباني مارتينيز في تدريب منتخب بلجيكا لكنه غادر سابقا مرتين لخوض تجربتين في موناكو ومونتريال.

الإسباني فرانسيسكو غارسيا بيمينتا

مدرب الفريق الثاني لبرشلونة وعبر بضع مرات أنه مستعد لقفزة في مسيرته عبر تسلم الفريق الأول ويدعمه في ذلك موسمه الجيد برفقة برشلونة “ ب ”.

الأرجنتيني مارسيلو غالاردو

ارتبط اسمه ببرشلونة بضع مرات بعد تحقيق نجاحات برفقة ريفربليت ويعتبر من المدربين الأكثر ابتكارا في كرة القدم العالمية وبعد ضياع حلم ناغلزمان مدرب لايبزيغ السابق الذي انتقل لبايرن ميونخ يبقى غالاردو خيارا مطروحا على إدارة برشلونة.

إيريك تين هاج

كما رشحت وسائل إعلام إسبانية الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس لخلافة مواطنه رونالد كومان، حيث قالت إذاعة راك إن هاج ضمن المرشحين لقيادة النادي الكتالوني..