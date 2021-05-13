ميسي قد يذهب إلى "كوبا أميركا" دون تجديد عقده مع نادي برشلونة

ذكرت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية أن مسألة تجديد برشلونة لعقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تأخذ وقتا طويلا وأن المفاوضات بين الطرفين مستمرة لكنها لم تحسم أي شيء.

وحسب برنامج ”el larguero“ فالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيسافر بعد نهاية الموسم للمشاركة برفقة منتخب بلاده في كوبا أمريكا دون أن يجدد عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي وسيصبح لاعبا حرا في نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل وتبدأ بطولة ”كوبا أميركا“ في الـ11 من حزيران / يونيو القادم في كل من الأرجنتين وكولومبيا وتستمر لغاية الـ11 من تموز/ يوليو.

وحسب البرنامج فخوان لابورتا رئيس برشلونة ينتظر نتائج عملية فحص مالية الفريق لمعرفة الوضعية الاقتصادية بشكل دقيق من أجل أن يقدم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا ماليا يراعي الوضعية المالية للفريق ويرضي اللاعب.

وأكد البرنامج أن ليونيل ميسي يرغب بشكل أكبر في معرفة المشروع الرياضي للفريق، ومن هو المدرب القادم، وتعاقدات اللاعبين في ظل نهاية حلم عودة البرازيلي نيمار؛ بعدما جدد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي يأمل في عودة نيمار لكونه برفقة الأوروغوياني لويس سواريز أفضل مَن لعب بجانبهم في السنوات الأخيرة.