ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. رونالدو يقبض على الصدارة ومنافسة بين لوكاكو ومورييل على المركز الثاني

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني في شباك ساسولو خلال مباراة الفريقين بالدوري الإيطالي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 28 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، الذي أحرز هدف الإنتر الثالث في شباك روما ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا، ومورييل نجم أتلانتا.

وأحرز مورييل هدفا لأتلانتا في شباك بينفينتو، ليعادل رقم أهداف لوكاكو ويتنافس الثنائي على المركز الثاني.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb

— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021