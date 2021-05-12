ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. رونالدو يقبض على الصدارة ومنافسة بين لوكاكو ومورييل على المركز الثاني

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني في شباك ساسولو خلال مباراة الفريقين بالدوري الإيطالي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 28 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، الذي أحرز هدف الإنتر الثالث في شباك روما ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا، ومورييل نجم أتلانتا.

وأحرز مورييل هدفا لأتلانتا في شباك بينفينتو، ليعادل رقم أهداف لوكاكو ويتنافس الثنائي على المركز الثاني.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb — ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021

وعزز أتالانتا وميلان حظوظهما في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، والمؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما واصل يوفنتوس سعيه لاقتناص مقعد له في البطولة القارية.

وتغلب أتالانتا 2-صفر على ضيفه بينفينتو، وفاز يوفنتوس 3 – 1 على مضيفه ساسولو، فيما اكتسح ميلان مضيفه تورينو 7 – صفر، يوم الأربعاء، في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية.

وبينما حسم إنتر تتويجه باللقب قبل أربع مراحل على نهاية البطولة، فقد أصبح الصراع مشتعلا الآن على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إنتر على روما 3 – 1، وجنوه على مضيفه بولونيا 2 – صفر، ولاتسيو على ضيفه بارما 1 – صفر، فيما تعادل كالياري مع ضيفه فيورنتينا بدون أهداف، وسامبدوريا مع ضيفه سبيزيا 2 – 2.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1/ كريستيانو رونالدو – يوفنتوس 28 هدفا

2/ روميلو لوكاكو – إنتر ميلان 22 هدفا

2/ مورييل – أتالانتا 22 هدفا

3/ دوشان فلاهوفيتش – فيورنتينا 21 هدفا