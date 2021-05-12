رياضة

مشادة بين لاوتارو مارتينيز وأنطونيو كونتي خلال مباراة إنتر ميلان وروما (فيديو)
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 21:14 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 22:06 GMT

مشادة بين لاوتارو مارتينيز وأنطونيو كونتي خلال مباراة إنتر ميلان وروما (فيديو)

شهدت مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي مشادة كلامية بين لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، وأنطونيو كونتي مدرب فريقه، خلال مجريات اللقاء. البداية كانت

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي مشادة كلامية بين لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، وأنطونيو كونتي مدرب فريقه، خلال مجريات اللقاء.

البداية كانت عندما تعرض التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم الإنتر للإصابة خلال أحداث الشوط الأول، وغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 36، وشارك بدلا منه لاوتارو مارتينيز.

ومع حلول الدقيقة 77 قام كونتي بإخراج مارتينيز من الملعب، بسبب أدائه السيئ، ما دفع اللاعب للاعتراض على مدربه، ودخل معه في مشادة كلامية.

 

وفاز إنتر بطل الدوري على نظيره روما بثلاثة مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح بروزوفيتش التسجيل في الدقيقة 11، ثم عزز فيتشينو تقدم الإنتر بالهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 31، سجل الأرميني هنريك ميختاريان هدف روما الوحيد في المباراة، لكن لوكاكو قضى على آمال فريق العاصمة بتسجيله الهدف الثالث لـ إنتر في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد إنتر إلى 88 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.

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