مشادة بين لاوتارو مارتينيز وأنطونيو كونتي خلال مباراة إنتر ميلان وروما (فيديو)

شهدت مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي مشادة كلامية بين لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، وأنطونيو كونتي مدرب فريقه، خلال مجريات اللقاء.

البداية كانت عندما تعرض التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم الإنتر للإصابة خلال أحداث الشوط الأول، وغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 36، وشارك بدلا منه لاوتارو مارتينيز.

ومع حلول الدقيقة 77 قام كونتي بإخراج مارتينيز من الملعب، بسبب أدائه السيئ، ما دفع اللاعب للاعتراض على مدربه، ودخل معه في مشادة كلامية.

👀 36. dakikada Alexis Sanchez'in sakatlık geçirmesi sonrası oyuna giren Lautaro Martinez, kötü performansı sonrasında 77. dakikada oyundan alındı. ⚡ Lautaro oyundan alınınca çok sinirlendi. 🤬 Antonio Conte: "S**imin fenomeni." pic.twitter.com/SbH9IXQcNp — Serie A Türkiye (@SerieA_TR) May 12, 2021

وفاز إنتر بطل الدوري على نظيره روما بثلاثة مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح بروزوفيتش التسجيل في الدقيقة 11، ثم عزز فيتشينو تقدم الإنتر بالهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 31، سجل الأرميني هنريك ميختاريان هدف روما الوحيد في المباراة، لكن لوكاكو قضى على آمال فريق العاصمة بتسجيله الهدف الثالث لـ إنتر في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد إنتر إلى 88 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.