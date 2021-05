رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. أول لاعب يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة ومنتخب بلاده

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، تحطيمه الأرقام القياسية الدولية، بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني أمام ساسولو خلال مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم

وأحرز رونالدو هدفا في شباك ساسولو بتسديدة قوية، ليعلن عن الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 45.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb — ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021

هدف رونالدو مساء الأربعاء حقق به رقمين قياسيين، الأول هو أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ يوفنتوس وصولا إلى مئة هدف (3 مواسم فقط).

ووفقًا لشبكة ”أوبتا“، فإن رونالدو تفوق على كل من عمر سيفوري والأسطورة روبيرتو باجيو، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل أكثر من 100 هدف في جميع المسابقات في مواسمه الثلاثة الأولى مع البيانكونيري.

100 – Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve #SerieA pic.twitter.com/1U2QK0YJO8 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021

كما أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة ومع المنتخب الوطني البرتغالي، حيث سجل 450 مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و103 أهداف مع منتخب البرتغال، وأخيرًا 100 هدف مع يوفنتوس.