والدة رونالدو ترقص احتفالا بفوز سبورتنغ بالدوري البرتغالي (فيديو)

احتفلت ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم كريستيانو رونالدو، بفوز سبورتنغ لشبونة بلقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ 19 عامًا، إذ كانت في حالة مزاجية رائعة، عقب تتويج فريقها المفضل باللقب.

وتوج سبورتنغ لشبونة بلقب الدوري لأول مرة منذ عام 2002، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه بوافيستا الليلة الماضية، ليحصد اللقب للمرة 19 في تاريخه، وينهي هيمنة منافسيه بورتو وبنفيكا على اللقب منذ 19 عامًا.

ونشرت شبكة ESPN التلفزيونية، مقطع فيديو لدولوريس أفيرو، وهي ترقص وتغني بصحبة عدد من أصدقائها وترتدي قميص سبورتنغ الشهير بألوانه الأبيض والأخضر، إذ إن نجلها البالغ عمره 36 عامًا بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف سبورتنغ، وتردد أنه سيختمها كذلك، في صفوف النادي ذاته.

رقص والدة كريستيانو رونالدو احتفالا بأول لقب دوري لسبورتنغ لشبونة منذ 19 عاما🥇 pic.twitter.com/tkiqZ8Hzi7 — إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2021

وقدم رونالدو قائد منتخب البرتغال ولاعب يوفنتوس الحالي، التهنئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى سبورتنغ، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته. وكتب في حسابه على إنستغرام: ”كل التهنئة للأبطال“.

وعقب الفوز والتتويج باللقب، تحدّى الآلاف من مشجعي سبورتنغ، قيود جائحة كوفيد-19 وتجمعوا في شوارع لشبونة الليلة الماضية، للاحتفال بتتويج ناديهم بطلًا للدوري.

وبعد دقائق من نهاية المباراة، قفزت الجماهير المبتهجة خارج استاد سبورتنغ في سعادة، وتعانقوا ولوّحوا بالرايات وهتفوا ”الأبطال“ بينما أطلقت مئات السيارات أبواقها فرحًا.