مشادة بين زيدان ومارسيلو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، السبب الحقيقي وراء استبعاد البرازيلي مارسيلو قائد ريال مدريد، من مباراة الفريق غدًا أمام غرناطة بالدوري الإسباني.

وبحسب مصادر جول في نسخته الإسبانية، فإن مشادة كبيرة حدثت بين زيدان ومارسيلو أمس، بسبب بعض مطالب المدرب من اللاعب الخاصة بالأمور الدفاعية، وتكتيك الفريق.

ووفقًا لتقرير جول، قرر زيدان على الفور استبعاد مارسيلو، على الرغم من حاجته له في ظل غياب الفرنسي فيرلاند ميندي، للإصابة.

ويحتاج ريال مدريد للفوز غدًا، لضمان استمرار المنافسة على اللقب، خاصة بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي، أمس الثلاثاء.

ويُعد ميندي، الظهير الأيسر لريال مدريد هذا الموسم، حيث انخفضت دقائق مشاركة مارسيلو، مع تدهور حالته البدنية والفنية، وتقدّم عمره.

وبحسب التقرير ذاته، فإن الشعور داخل عرف خلع ملابس ريال مدريد، هو أن زيدان سيرحل بنهاية هذا الموسم.