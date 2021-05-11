الصحف الرياضية: ضغط كبير من ريال مدريد على الحكام.. وريبول يحلم بمبابي

شكل تهديد الاتحاد الإيطالي بطرد يوفنتوس خارج الدوري الإيطالي بسبب دوري السوبر الأوروبي ومشكلة لمسات اليد داخل مربع العمليات في الدوري الإسباني ولقاء برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بضغط ريال مدريد على الحكام وخوف مانشستر يونايتد من احتجاج جديد لجماهيره ومصير عدة مدربين في الدوري الفرنسي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مشاكل التحكيم في الدوري الإسباني مع تقييم لمسات اليد في منطقة الجزاء وكتبت:“ موضوع لمسات اليد يؤثر على كرة القدم ”.

الصحيفة تحدثت عن تهديد الاتحاد الإيطالي بطرد يوفنتوس من الدوري الإيطالي بسبب دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ رابطة الدوري الإيطالي تهدد بطرد يوفنتوس خارج الدوري ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت:“ برشلونة يأمل في الفوز والضغط ويتمنى الهدايا ”.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت:“ ريال مدريد يشك في جدولة اللقاءات ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني والذي قد يمنح الصدارة مؤقتا لبرشلونة وكتبت :“ النوم متصدرا ”.

كما تحدثت عن إقصائيات الصعود لدوري الدرجة الثانية ولقاء برشلونة “ ب ”.

الصحيفة اهتمت بضغط ريال مدريد على الحكام وكتبت:“ ريال مدريد: ضغط على الحكام في نهاية الدوري الإسباني ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت:“ الفوز والضغط ”.

كما اهتمت بريال مدريد واحتجاجه على التحكيم وكتبت:“ ضغط كبير من ريال مدريد على الحكام ”.

آس

ركزت الصحيفة على مشكلة لمسات اليد في منطقة الجزاء واختلاف تقييم الحكام وكتبت :“ يد سوداء ”.

كما تحدثت عن لقاء ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت :“ برشلونة : الفوز والأمل“.

الصحيفة اهتمت برغبة الإتحاد الإيطالي طرد يوفنتوس من الدوري الإيطالي وكتبت :“ يوفنتوس برميل بارود ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد ورغبة أنصاره في الاحتجاج مجددا وكتبت :“ اولي جونار سولشيار يرجو من الجماهير ترك الفريق يعمل على أرضية الملعب “ و “ كافاني يجلس مع سولشيار ”.

الصحيفة تحدثت عن تشيلسي و نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ توخيل يذهب نهائي دوري أبطال أوروبا مع الجماهير ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مصير عدة مدربين في الدوري الفرنسي وكتبت:“ مدربون في المخزن ”.

كما تحدثت عن رغبة مدرب منتخب الأمل الفرنسي في الاستعانة بكليان مبابي في طوكيو الصيف القادم وكتبت:“ ريبول يحلم بمبابي ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الحارس جانلويجي دوناروما وكتبت:“ ميلان الجائزة هو دوناروما ”.

كما تحدثت عن تهديد رئيس الاتحاد الإيطالي ليوفنتوس باستبعاده من الدوري الإيطالي وكتبت:“ جرافينا: دوري السوبر الأوروبي أو الدوري الإيطالي ”.

الصحيفة اهتمت بصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي من خلال لقاء نابولي وأودينيزي وكتبت:“ نابولي نحو السباق النهائي ثم غاتوزو سيودع ”.