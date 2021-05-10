رياضة

نيدفيد: رونالدو وبيرلو باقيان مع يوفنتوس
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 19:29 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 20:00 GMT

نيدفيد: رونالدو وبيرلو باقيان مع يوفنتوس

يوفنتوس سيلعب مع ساسولو وإنتر ميلان (بطل الموسم الحالي)، وبولونيا في آخر ثلاث جولات في الدوري الإيطالي، وأتلانتا في نهائي كأس إيطاليا يوم 19 مايو الحالي.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

حسم يوفنتوس موقفه بشأن مستقبل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه آندريا بيرلو، في ظل الجدل حول بقائهما مع الفريق.

وخسر يوفنتوس 0/3 أمام ميلان أمس الأحد، وهي الخسارة السادسة للفريق الموسم الحالي، في الدوري الإيطالي، ليتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الكالشيو، ما يعني أن يوفنتوس قد لا يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، أن بيرلو ورونالدو باقيان مع الفريق الموسم المقبل، وقال: ”رونالدو وبيرلو باقيان مع الفريق“.

وأضاف نيدفيد ”هناك بعض الصعوبات لكن سنقاتل حتى النهاية“.

وتردد أن يوفنتوس قد يقيل بيرلو بعد الخسارة أمام ميلان، في حين تحوم الشكوك حول بقاء رونالدو مع الفريق، منذ وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

وتولى بيرلو تدريب يوفنتوس الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2022، وخلال 48 مباراة له مع يوفنتوس في مختلف المسابقات فاز الفريق في 30 مباراة، مقابل 10 تعادلات، في حين خسر 8 مرات.

وسيلعب يوفنتوس مع ساسولو وإنتر ميلان (بطل الموسم الحالي)، وبولونيا في آخر ثلاث جولات في الدوري الإيطالي، وأتلانتا في نهائي كأس إيطاليا يوم 19 مايو الحالي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play