نيدفيد: رونالدو وبيرلو باقيان مع يوفنتوس

حسم يوفنتوس موقفه بشأن مستقبل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه آندريا بيرلو، في ظل الجدل حول بقائهما مع الفريق.

وخسر يوفنتوس 0/3 أمام ميلان أمس الأحد، وهي الخسارة السادسة للفريق الموسم الحالي، في الدوري الإيطالي، ليتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الكالشيو، ما يعني أن يوفنتوس قد لا يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هل سيلعب كريستيانو رونالدو في الدوري الأوروبي الموسم المقبل؟😱#يوفنتوس يحتل المركز الخامس حاليا في #الدوري_الإيطالي #يوفنتوس_ميلان pic.twitter.com/HIQ2hhbH96 — إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2021

وأكد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، أن بيرلو ورونالدو باقيان مع الفريق الموسم المقبل، وقال: ”رونالدو وبيرلو باقيان مع الفريق“.

وأضاف نيدفيد ”هناك بعض الصعوبات لكن سنقاتل حتى النهاية“.

وتردد أن يوفنتوس قد يقيل بيرلو بعد الخسارة أمام ميلان، في حين تحوم الشكوك حول بقاء رونالدو مع الفريق، منذ وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

هدف عالمي لبراهيم دياز في مرمى يوفنتوس #يوفنتوس_ميلان pic.twitter.com/MQVXWSlvhi — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

وتولى بيرلو تدريب يوفنتوس الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2022، وخلال 48 مباراة له مع يوفنتوس في مختلف المسابقات فاز الفريق في 30 مباراة، مقابل 10 تعادلات، في حين خسر 8 مرات.

وسيلعب يوفنتوس مع ساسولو وإنتر ميلان (بطل الموسم الحالي)، وبولونيا في آخر ثلاث جولات في الدوري الإيطالي، وأتلانتا في نهائي كأس إيطاليا يوم 19 مايو الحالي.