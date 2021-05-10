تهديد رسمي ليوفنتوس بالطرد من الدوري الإيطالي

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هدد باستبعاد يوفنتوس من الدوري الإيطالي إذا استمر في دوري السوبر الأوروبي المقترح.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، اليوم الإثنين، إن يوفنتوس سيمنع من المنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي للعبة الشعبية في الموسم المقبل، إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن جرافينا قوله: ”إن لم يحترم يوفنتوس القواعد فإنه سيطرد. وعندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل سيستبعد النادي (من البطولة) إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر“.

وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي في أوروبا، بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عن انطلاقه، في أبريل نيسان الماضي، وانسحبت منه تسعة أندية ليتبقى فقط برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.