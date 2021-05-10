بيرلو: لن أستقيل.. هناك صعوبات لكن عملي مستمر مع يوفنتوس

قال أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، إنه لن يستقيل من منصبه بعدما شاهد تراجع ناديه خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وعقب الخسارة 3-صفر أمام غريمه ميلان، يوم الأحد، وأصر على أنه يستطيع الأداء بشكل أفضل.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كريستيانو رونالدو هدفين قرب النهاية، ليفوز يوفنتوس بصعوبة على أودينيزي ويتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة ميلان الذي يعاني أيضا من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

لكن يوفنتوس لم يكن قريبا في أي وقت من الفوز يوم الأحد، ليتراجع فريق المدرب بيرلو إلى المركز الخامس قبل ثلاث جولات من النهاية، وتستمر الشكوك حول إمكاناته كمدرب مبتدئ.

وقال بيرلو لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“: ”أستقيل؟ لا. لقد توليت هذا المنصب بالكثير من الحماس. هناك صعوبات لكن عملي مستمر“.

”أعتقد أني أستطيع الأداء بشكل أفضل وأستطيع الخروج من هذا الموقف مع الفريق. يجب المضي قدما. سأواصل عملي طوال فترة السماح لي بذلك“.

وأضاف: ”لقد بدأنا في الواقع بشكل جيد في المباراة لكن تراجعنا، وهذه النتيجة النهائية. من الصعب تفسير ذلك الآن. هناك الكثير من الأمور التي لم تعمل“.

هل سيلعب كريستيانو رونالدو في الدوري الأوروبي الموسم المقبل؟😱#يوفنتوس يحتل المركز الخامس حاليا في #الدوري_الإيطالي #يوفنتوس_ميلان pic.twitter.com/HIQ2hhbH96 — إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2021

وتصدر ميلان الدوري فترات طويلة من الموسم لكنه لم يتمكن من الاستمرار في السباق مع إنتر ميلان الذي ضمن مؤخرا حصد اللقب.

لكن بعد الفوز بأهداف إبراهيم دياز وأنتي ريبيتش وفيكايو توموري، صعد ميلان إلى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس، وبات في موقف قوي للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان: ”دائما ما أفكر أنه لا يوجد أداء مثالي في المباريات لكن الليلة اقتربنا من ذلك في ما يتعلق بالانتباه واللعب بروح وبكفاءة“.

وأضاف: ”كانت مباراة مهمة جدا وأريد إهداء هذا الفوز إلى المشجعين الذين منحونا دفعة كبيرة“.

وتابع: ”هذا الفوز يمكن أن يكون نقطة تحول (في السباق على المربع الذهبي) إذا واصلنا طريقنا يوم الأربعاء أمام تورينو“.