ميلان يسحق يوفنتوس بثلاثية ويخطف المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي

سحق ميلان مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وانتصر ميلان على اليوفي في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما صعد إلى المركز الثالث قبل 3 جولات من النهاية.

افتتح إبراهيم دياز التهديف وأحرز هدف ميلان الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

هدف عالمي لبراهيم دياز في مرمى يوفنتوس #يوفنتوس_ميلان pic.twitter.com/MQVXWSlvhi — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

وتمكن الكرواتي ريبيتش تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يكمل توموري فوز ميلان الثلاثية في الدقيقة 82.

رفع ميلان الذي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث خلف أتالانتا الوصيف الذي يملك ذات الرصيد، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الخامس، ليصبح أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس في موقف محرج للغاية خاصة في حال فشل فريقه في التأهل لدوري الأبطال.

نهاية مباراة #ميلان_يوفنتوس في #الدوري_الإيطالي بانتصار #ميلان بثلاثية نظيفة سجلها دياز و ريبيتش و توموري

ميلان انفرد بالمركز الثالث المؤهل لـ #دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوي تراجع للمركز الخامس وأصبح خارج دوري أبطال أوروبا قبل 3 جولات نهاية المسابقة pic.twitter.com/FZyO6pbHsU — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

أتالانتا يصعد للمركز الثاني

صعد فريق أتالانتا للمركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه بارما 5 – 2 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ساسولو على جنوى 2 – 1 وكالياري على بينفينتو 3 – 1 وتعادل فيرونا وتورينو 1 – 1.

وسجل أهداف أتالانتا روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 12 وماتيو بيسينا في الدقيقة 52 ولويس مورييل (هدفين) في الدقيقتين 77 و86 وأليكسي ميرانشوك في الدقيقة الأخيرة من المباراة. فيما سجل هدفي بارما خوان برونيتا وسيمون سوم في الدقيقتين 78 و88.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 72 نقطة وقفز للمركز الثاني، فيما توقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر علما بأنه كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية قبل هذا اللقاء.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: