رغم اهتمام يوفنتوس.. ريال مدريد يثق في بقاء زيدان

أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأحد، أن ريال مدريد يثق في بقاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الموسم المقبل، رغم التقارير التي ربطت زيدان بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكان زيدان قد أثار الجدل حول استمراره مدربا لريال مدريد الموسم المقبل، بعدما قال عقب الخسارة 0/2 أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: ”أنا متأكد من أن ريال مدريد سينافس دائما على لقب دوري أبطال أوروبا“.

كما قال زيدان أمس السبت ”في الوقت الحالي أنا مدرب ريال مدريد، النادي يعلم قراري، سأجعل الأمر سهلا للغاية دائما؛ لأنهم دائما ما جعلوا الأمر سهلا بالنسبة لي“.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن وصول ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والقتال على لقب الدوري الإسباني حتى الجولات الأخيرة، يجعل الإدارة تثق في بقاء زيدان، الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده.

وكانت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، قد ذكرت أن زيدان وغينارو غاتوزو مدرب نابولي مرشحان لخلافة آندريا بيرلو في يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد لم يبدأ أي اتصال مع المدربين المتاحين الذين تم ربط اسمهم بالنادي الملكي، وهم، يواكيم لوف وماسيمليانو آليغري وراؤول غونزاليس.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد يثق تمامًا في زيدان ولا يوجد شيء آخر ظهر بشأن بديله، وقالت: إن المدرب الفرنسي قد يضطر للجلوس والتحدث مع ريال مدريد عندما ينتهي الموسم الحالي.

وختمت ”أس“ بأنه لا يمكن استبعاد أن يجدد زيدان عقده مع ريال مدريد وقيادة مشروع مثير وجديد، حيث ستكون هناك ثورة تشمل التوقيع مع كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند.