بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي

توج بايرن ميونخ بطلا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي وهو رقم قياسي بعد خسارة منافسه المباشر رازن بال شبورت لايبزيغ 3-2 أمام مضيفه بروسيا دورتموند اليوم السبت إذ يتقدم الفريق البافاري بسبع نقاط قبل جولتين من النهاية.

ويملك بايرن، الذي حصد اللقب 30 مرة منذ تأسيس الدرجة الأولى ورقم 31 في تاريخه، 71 نقطة قبل أن يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي لايبزيغ ثانيا وله 64 نقطة.