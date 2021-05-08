رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يمدد عقد نيمار حتى 2025
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 12:47 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 13:10 GMT

رسميا.. باريس سان جيرمان يمدد عقد نيمار حتى 2025

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد عقد مهاجمه البرازيلي نيمار حتى 2025، لينهي الجدل حول مستقبل اللاعب، الذي ارتبط مؤخرا بالعودة إلى برشلونة. وانضم نيمار

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد عقد مهاجمه البرازيلي نيمار حتى 2025، لينهي الجدل حول مستقبل اللاعب، الذي ارتبط مؤخرا بالعودة إلى برشلونة.
وانضم نيمار صاحب الـ29 عاما إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017، قادما من برشلونة، مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو (270 مليون دولار).

 


وينتهي عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2022 .
وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى وجود اهتمام من برشلونة للحصول على خدمات نيمار، حال عدم تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

نيمار سجل 15 هدفا وصنع 10 مع باريس في 27 مباراة بكل البطولات، هذا الموسم.

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