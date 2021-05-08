الصحف الرياضية: نصف لقب الدوري الإسباني.. بروفة لنهائي دوري أبطال أوروبا.. ويوفنتوس يحلم بزيدان

شكل لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ولقاء مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومشكلة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد وضع بريطانيا تركيا على القائمة الحمراء، عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بإمكانية تتويج مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بلقب الدوري في إنجلترا وألمانيا، وتجديد البرازيلي نيمار لعقده مع باريس سان جيرمان، ونتائج لقاءات الدوريات الأوروبية، وعقوبات الاتحاد الأوروبي على الأندية المنسحبة من دوري السوبر الأوروبي.

وفيما يلي أبرز عناوين الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت:“من الذي يحسم الدوري الإسباني؟

كما تحدثت عن عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية المنسحبة من دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسامح التائبين“.

الصحيفة اهتمت بالبلجيكي إدين هازارد، وكتبت:“ريال مدريد يضع إدين هازارد في سوق الانتقالات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت:“نهائي الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت:“نهائي دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الأفق“.

الصحيفة اهتمت بالدوري الألماني، وإمكانية تتويج بايرن ميونخ باللقب، وكتبت:“بايرن بإمكانه التتويج باللقب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد المهم في الدوري الإسباني، وتصريحات كومان، وكتبت:“كلنا نعرف أهمية اللقاء“.

كما تحدثت عن البرازيلي نيمار ومستقبله، وكتبت:“ليكيب: نيمار يجدد عقده مع باريس سان جيرمان لغاية 2026″.

كما اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وتشيلي في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت:“بروفة لنهائي دوري أبطال أوروبا“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت:“نصف لقب الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع المدرب زين الدين زيدان، وكتبت:“يوفنتوس يحلم بزيدان“.

كما اهتمت بردة فعل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ودوري السوبر الأوروبي على عقوبات وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكتبت:“يفضل الحوار على المواجهة“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مشكلة نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول بعد قرار الحكومة البريطانية وضع تركيا على القائمة الحمراء، وكتبت:“تركيا في القائمة الحمراء، إنجليزية سيئة“.

كما تحدثت عن تصريحات أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وكتبت:“أولي سولشاير: سألعب بالبدلاء في اللقاءات المقبلة“.

الصحيفة اهتمت بفوز نيوكاسل يونايتد على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذا صن

ركزت الصحيفة على مشكل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد وضع بريطانيا تركيا على القائمة الحمراء، وكتبت:“بوريس جونسون يحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نقل النهائي إلى بريطانيا من أجل المشجعين“.

كما اهتمت بمانشستر يونايتد وملاكه، وكتبت:“غليزر يعد“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بالستة الكبار في إنجلترا، وكتبت:“تم التخلي عن الستة الكبار“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل أمام لانس 3/0 واقترابه من لقب الدوري الفرنسي، وكتبت:“ليل يلمس الهدف“.

كما تحدثت عن مستقبل البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان، وكتبت:“نيمار يوم التجديد“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية المنسحبة من دوري السوبر الأوروبي، وكتبت:“إنذار ليوفنتوس“.

كما تحدثت عن تأثير البرتغالي جوزيه مورينيو بعد تعاقده مع روما، وكتبت:“تأثير مورينيو: لا تتركهم يهربون“.

الصحيفة اهتمت بصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي، وكتبت:“لاتسيو ونابولي: يا له من سباق“.