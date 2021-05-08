نيويورك تايمز: فلورنتينو بيريز يحاول فرض عقوبات على الأندية المنسحبة من دوري السوبر الأوروبي

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن الأندية الثلاثة المتشبثة بدوري السوبر الأوروبي، وعلى رأسها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، والمشروع الجديد، ستحاول فرض عقوبات على الأندية التسعة الأخرى المنسحبة من المشروع.

وبعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عقوبات خفيفة ضد الأندية التسعة التي انسحبت من المشروع، وهي تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وآرسنال وإنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد، أكدت الصحيفة أن أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس ترغب في فرض عقوبات على المنسحبين أيضا.

ووفقا للصحيفة فإن الثلاثي المستمر في المشروع أفاد بأنه يبحث عن الطريقة القانونية لفرض عقوبات على المنسحبين بدعوى ”خرق مبادئ اتفاقية التأسيس والتسبب بأضرار كبيرة للبقية ما زالت تتراكم“.

حجب 5% من الإيرادات وعقوبات أخرى.. يويفا يعلن "إجراءات انضباطية" ضد أندية دوري السوبر الأوروبي https://t.co/D0S5vQDxj7 pic.twitter.com/IfheTRhTIr — إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021

وذكرت ”نيويورك تايمز“ أن خياراتهم للعقوبات تبقى محدودة لأن نفس العقد القانوني يفرض تصفية المشروع بعد انسحاب 9 أندية.

وستلجأ الأندية المتشبثة بالمشروع لإجراءات قضائية بحسب مصدر للصحيفة في محاولة لإظهار أن قواعد كرة القدم الحالية لا تتوافق مع قوانين المنافسة والتجارة الحرة.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية الثلاثة، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، التي ترفض الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي، بعقوبات أشد. وذكرت تقارير إعلامية أنها قد تصل لمنعها من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة سنتين.