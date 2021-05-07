ليكيب: نيمار يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان يوم السبت

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان، يوم السبت.

ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن النجم البرازيلي نيمار الذي وصل عام 2017 إلى باريس، سيوقع على عقد جديد مع فريقه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وسيوقع نيمار على التجديد، يوم السبت، بعقد يمتد لأربع سنوات حتى 2026.

يذكر أن عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان سينتهي في 30 يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

وانضم نيمار البالغ عمره 29 عاما إلى سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو (270.02 مليون دولار).

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى وجود اهتمام من برشلونة للحصول على خدمات نيمار، حال عدم تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

نيمار سجل 15 هدفًا وصنع 10 مع باريس في 27 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.