حجب 5% من الإيرادات وعقوبات أخرى.. يويفا يعلن "إجراءات انضباطية" ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تطبيق عقوبات و“إجراءات انضباطية“ على الأندية التي سعت إلى تشكيل دوري السوبر الأوروبي.

وقال ”يويفا“ في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن الأندية الثلاثة المتبقية بمشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، ستواجه عقوبات من اليويفا الذي توصل لاتفاق مع 9 أندية أخرى انضمت للخطة في البداية.

وحجب اليويفا 5% من عائدات الأندية الأوروبية الـ9، التي أعلنت انسحابها الرسمي من البطولة، لمدة موسم واحد، فيما توعد الأندية الـ3 المتبقية، وهي: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، بعقوبات مشددة تعلن قريبًا.

وقال يويفا في بيانه:“ستخضع أندية آرسنال، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، الإنجليزية، وميلان، وإنتر ميلان، الإيطاليان، وأتلتيكو مدريد الإسباني، لحجز 5% من الإيرادات التي كانت ستحصل عليها من مسابقات أندية UEFA لموسم واحد“.

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.

The matter of the other clubs involved in the so-called "Super League" will be referred to UEFA disciplinary bodies.

May 7, 2021