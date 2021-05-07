رياضة

موندو ديبورتيفو: برشلونة يستعمل ورقة أومتيتي للتعاقد مع كاليدو كوليبالي
تاريخ النشر: 07 مايو 2021 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 12:50 GMT

موندو ديبورتيفو: برشلونة يستعمل ورقة أومتيتي للتعاقد مع كاليدو كوليبالي

كوليبالي شارك مع النادي الإيطالي في 283 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 5.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة ينوي تعزيز صفوفه بالتعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي، في السوق الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي خفض طلباته المالية وبات يرحب ببيع كوليبالي مقابل 50 أو 60 مليون يورو، بعد أن كان يطلب 100 مليون يورو.

وأشارت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إلى أن برشلونة أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع كوليبالي لكن النادي الكتالوني ليس الوحيد، فأندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ترتبط بالتعاقد مع كوليبالي منذ سنوات.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إنه في حالة برشلونة يمكن للبلوغرانا استخدام ورقة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لتقليل قيمة الصفقة.

وتقلص دور أومتيتي في برشلونة منذ مشاركته في كأس العالم 2018، وتفضيل المشاركة في المونديال على إجراء عملية جراحية.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن اهتمام برشلونة بكوليبالي ليس جديدا، فقد سعى معه خلال فترة جوسيب ماريا بارتوميو، وقد سافر إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، إلى إيطاليا لمراقبة اللاعب.

ويمتد عقد كوليبالي مع نابولي حتى يونيو 2023، وقالت الصحيفة إنه يرحب بخيار الانتقال إلى برشلونة، خاصة أنه يريد مشروعا أكثر طموحًا خاصة على المستوى الأوروبي.

وكوليبالي البالغ من العمر 29 عاما، انتقل لنابولي في 2014، وشارك مع النادي الإيطالي في 283 مباراة، سجل فيها 11 هدفا وصنع 5.

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