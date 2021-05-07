رياضة

فوتبول إيطاليا: إنتر ميلان يواجه خطر بيع لوكاكو وحكيمي
تاريخ النشر: 07 مايو 2021 12:09 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 12:50 GMT

فوتبول إيطاليا: إنتر ميلان يواجه خطر بيع لوكاكو وحكيمي

لوكاكو سجل 27 هدفا وصنع 9 في 41 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الحالي في حين لعب حكيمي 41 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع 8.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن إنتر ميلان قد يضطر لبيع نجميه، البلجيكي روميلو لوكاكو والمغربي أشرف حكيمي، في السوق الصيفي المقبل.

وتألق لوكاكو وحكيمي الموسم الحالي، ليقودا إنتر ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ غياب 11 عاما.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“ فإن إنتر ميلان يعاني أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على قائمة الفريق الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن ستيفن زهانغ رئيس إنتر ميلان اجتمع مع مديري النادي، يوم أمس الخميس بهدف وضع خطط الفريق المستقبلية.

وأشار ”فوتبول إيطاليا“ إلى أن زهانغ أبلغ أن ميزانية إنتر ميلان قد تعاني عجزا يصل لـ 200 مليون يورو، ولذلك يجب العمل بتقشف الفترة المقبلة.

ووفقا للموقع فإن زهانغ ألمح لوجود تضحيات حتمية في قائمة إنتر ميلان، وقد يتم عرض لوكاكو وحكيمي للبيع لحل الأزمة المالية.

وسجل لوكاكو 27 هدفا وصنع 9 في 41 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الحالي، في حين لعب حكيمي 41 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع 8.

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