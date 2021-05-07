فوتبول إيطاليا: إنتر ميلان يواجه خطر بيع لوكاكو وحكيمي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن إنتر ميلان قد يضطر لبيع نجميه، البلجيكي روميلو لوكاكو والمغربي أشرف حكيمي، في السوق الصيفي المقبل.

وتألق لوكاكو وحكيمي الموسم الحالي، ليقودا إنتر ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ غياب 11 عاما.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“ فإن إنتر ميلان يعاني أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على قائمة الفريق الموسم الجديد.

Inter Milan 5-3-2 against Juventus #INTJUV

– middle and low block in 5-3-2 X 3-2/3-1 Juve build up structure

-Barella/Brozovic/Vidal to close central channel

-Hakimi/Young with pressing triggers to the sides

-Lukaku/Lautaro directing pressing@slawekmorawski @InterMilanFC pic.twitter.com/aX1LpibNeu — Mindfootballness II (@mindfooty) January 18, 2021

وأضاف الموقع أن ستيفن زهانغ رئيس إنتر ميلان اجتمع مع مديري النادي، يوم أمس الخميس بهدف وضع خطط الفريق المستقبلية.

وأشار ”فوتبول إيطاليا“ إلى أن زهانغ أبلغ أن ميزانية إنتر ميلان قد تعاني عجزا يصل لـ 200 مليون يورو، ولذلك يجب العمل بتقشف الفترة المقبلة.

ووفقا للموقع فإن زهانغ ألمح لوجود تضحيات حتمية في قائمة إنتر ميلان، وقد يتم عرض لوكاكو وحكيمي للبيع لحل الأزمة المالية.

وسجل لوكاكو 27 هدفا وصنع 9 في 41 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الحالي، في حين لعب حكيمي 41 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع 8.