مانشستر يونايتد يضرب موعدًا مع فياريال بنهائي الدوري الأوروبي

صعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للمباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته 2 – 3 من مضيفه روما الإيطالي يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وكان مانشستر يونايتد، الذي توج باللقب عام 2017، قد فاز 6 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت في معقله (أولد ترافورد) يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة، بعد فوزه 8 – 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

رغم الخسارة في إياب نصف النهائي 2 – 3.. #مانشستر_يونايتد يبلغ نهائي #الدوري_الاوروبي على حساب #روما .. مستفيدا من الفوز في مباراة الذهاب 6 – 2 pic.twitter.com/7tIqRmY1vH — إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

إيمري يصعق آرسنال

قاد يوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني فريقه إلى المباراة النهائية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي على أرض مضيفه آرسنال الإنجليزي، يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

واستفاد فياريال من فوزه ذهابا 2 – 1، ليتأهل للمباراة النهائية يوم 26 من الشهر الجاري، حيث سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في مدينة جدانسك البولندية، وذلك بعد تأهل الأخير للمباراة النهائية على حساب روما الإيطالي.

#فياريال يصعد إلى نهائي #الدوري_الاوروبي على حساب #ارسنال بعد نهاية مباراة الإياب بالتعادل السلبي.. الفريقى الإسباني استفاد من الفوز ذهابا 2 – 1 ليصعد بنتيجة المباراتين ويواجه #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/7ZS4izU8NR — إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

وسيخوض إيمري المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه في بطولة الدوري الأوروبي، حيث لعب أربع مباريات نهائيات فاز منها بثلاث مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، وخسر مباراة واحدة كانت مع أرسنال عام 2019.

على الجانب الآخر، جاء الخروج من الدوري الأوروبي ليمثل ضربة قاصمة لجماهير أرسنال، حيث كانت تمني النفس بالتأهل للمباراة النهائية وخطف لقب أوروبي غالٍ يمكن الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك عقب فقدانه الأمل في تحقيق ذلك في بطولة الدوري، حيث يحتل المركز التاسع، مع تبقي أربع مباريات على النهاية.