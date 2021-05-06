إيقاف ميشيل ماركوني لاعب بيزا 10 مباريات بسبب إساءة عنصرية ضد جويل أوبي لاعب كييفو

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، إيقاف ميشيل ماركوني لاعب بيزا 10 مباريات؛ بسبب توجيه إساءة عنصرية إلى النيجيري جويل أوبي لاعب وسط كييفو في مباراة بدوري الدرجة الثانية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأعلن الاتحاد العقوبة اليوم، بعد مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان: ”ماركوني ‬وجه إهانات عنصرية إلى جويل أوبي لاعب خط وسط كييفو خلال مباراة بيزا وكييفو في 22 ديسمبر الماضي‭’‬“.

وقال كييفو في بيان عقب المباراة، التي انتهت بالتعادل 2/2 في بيزا، إن أوبي ”تعرض لعبارة مسيئة ومشينة لا علاقة لها بأبسط قيم الرياضة والأخلاق والاحترام“.

وأضاف النادي أن ميشيل ماركوني لاعب بيزا استخدم عبارة ”تمرد العبيد“ ضد أوبي لاعب إنتر ميلان وتورينو السابق.

ورد بيزا وقال: إنه ”ينأى بنفسه“ عن بيان كييفو وقال: إن هذه الإساءة المزعومة لم يسمعها الحكام أو تظهر عبر مكبرات الصوت بالملعب.

وأضاف ”وإلى جانب ذلك، فقد أكد لاعبنا أنه لم يوجه أي إساءة إلى اللاعب المنافس“.