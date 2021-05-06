رياضة

انتقاد لخطة قصر المشاركة في كأس إيطاليا على أندية الدرجتين الأولى والثانية
تاريخ النشر: 06 مايو 2021 15:40 GMT
تاريخ التحديث: 06 مايو 2021 17:00 GMT

انتقاد لخطة قصر المشاركة في كأس إيطاليا على أندية الدرجتين الأولى والثانية

من المقرر أن يلعب يوفنتوس مع أتلانتا يوم 19 مايو في نهائي كأس إيطاليا لموسم 2020/2021 علمًا بأن يوفنتوس أكثر نادٍ تُوج باللقب برصيد 13 لقبًا.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

انتقد فرانشيسكو كيريلي رئيس رابطة دوري الدرجة الثالثة الإيطالي خطط أندية ”النخبة“ بشأن تغيير شكل بطولة كأس إيطاليا، وقصرها على أندية أول درجتين فقط.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، أمس الأربعاء، أن أندية من الدرجة الأولى اجتمعت ووافقت على قصر المشاركة في كأس إيطاليا على 40 فريقًا تمثل الدرجتين الأولى والثانية بداية من الموسم المقبل، إذ إن رابطة الدرجة الأولى هي التي تنظم البطولة.

وقال فرانشيسكو كيريلي في بيان:“قرار رابطة الدرجة الأولى باستبعاد أندية الدرجة الثالثة من كأس إيطاليا لا ينتهك الحقوق العامة فحسب، بل هو تعبير عن مفهوم أندية النخبة فقط دون امتلاك رؤية للنظام بالكامل“.

وقالت وكالة ”أنسا“ للأنباء إن الشكل الجديد لبطولة كأس إيطاليا كان يهدف لجعل البطولة أكثر قيمة للبث التلفزيوني من خلال ضمان المزيد من المباريات المثيرة في الجولات الأولى.

ورد نادي فينيسيا المنافس في الدرجة الثانية على هذه الأنباء عبر حسابه على“تويتر“ بوصف هذه الخطة بأنها ”صماء بشكل مذهل“.

وبحسب الشكل الحالي لبطولة كأس إيطاليا تشارك أندية الدرجة الثالثة وعددها 27 ناديًا في البطولة، إضافة إلى 9 أندية من الدرجة الرابعة من الدور الأول.

وينضم 20 ناديًا من الدرجة الثانية في الدور الثاني، ثم 12 ناديًا على الأقل تصنيفًا من الدرجة الأولى في الدور الثالث، ثم أول 8 أندية في الدرجة الأولى تشارك في المسابقة من دور الـ16.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع أتلانتا يوم 19 مايو، في نهائي كأس إيطاليا لموسم 2020/2021، علمًا بأن يوفنتوس أكثر نادٍ توج باللقب برصيد 13 لقبًا، ويتبعه روما بـ9 ألقاب، ثم لاتسيو وإنتر ميلان ولكل منهما 7 ألقاب.

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