انتقاد لخطة قصر المشاركة في كأس إيطاليا على أندية الدرجتين الأولى والثانية

انتقد فرانشيسكو كيريلي رئيس رابطة دوري الدرجة الثالثة الإيطالي خطط أندية ”النخبة“ بشأن تغيير شكل بطولة كأس إيطاليا، وقصرها على أندية أول درجتين فقط.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، أمس الأربعاء، أن أندية من الدرجة الأولى اجتمعت ووافقت على قصر المشاركة في كأس إيطاليا على 40 فريقًا تمثل الدرجتين الأولى والثانية بداية من الموسم المقبل، إذ إن رابطة الدرجة الأولى هي التي تنظم البطولة.

وقال فرانشيسكو كيريلي في بيان:“قرار رابطة الدرجة الأولى باستبعاد أندية الدرجة الثالثة من كأس إيطاليا لا ينتهك الحقوق العامة فحسب، بل هو تعبير عن مفهوم أندية النخبة فقط دون امتلاك رؤية للنظام بالكامل“.

Video: The moment Zlatan and Lukaku have a heated argument in the Coppa Italia pic.twitter.com/t85DsxuBQs Retweet if you remember this match. Do follow my handle if you love it here Tife Rinu CCTV Baba Ijesha Ikeja Man United Old Trafford Juventus Pirlo Ikeja Sansa — in case Jack do his shii again (@incaseJackstrik) May 2, 2021

وقالت وكالة ”أنسا“ للأنباء إن الشكل الجديد لبطولة كأس إيطاليا كان يهدف لجعل البطولة أكثر قيمة للبث التلفزيوني من خلال ضمان المزيد من المباريات المثيرة في الجولات الأولى.

ورد نادي فينيسيا المنافس في الدرجة الثانية على هذه الأنباء عبر حسابه على“تويتر“ بوصف هذه الخطة بأنها ”صماء بشكل مذهل“.

وبحسب الشكل الحالي لبطولة كأس إيطاليا تشارك أندية الدرجة الثالثة وعددها 27 ناديًا في البطولة، إضافة إلى 9 أندية من الدرجة الرابعة من الدور الأول.

وينضم 20 ناديًا من الدرجة الثانية في الدور الثاني، ثم 12 ناديًا على الأقل تصنيفًا من الدرجة الأولى في الدور الثالث، ثم أول 8 أندية في الدرجة الأولى تشارك في المسابقة من دور الـ16.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع أتلانتا يوم 19 مايو، في نهائي كأس إيطاليا لموسم 2020/2021، علمًا بأن يوفنتوس أكثر نادٍ توج باللقب برصيد 13 لقبًا، ويتبعه روما بـ9 ألقاب، ثم لاتسيو وإنتر ميلان ولكل منهما 7 ألقاب.