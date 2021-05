انتقاد لخطة قصر المشاركة في كأس إيطاليا على أندية الدرجتين الأولى والثانية

انتقد فرانشيسكو كيريلي رئيس رابطة دوري الدرجة الثالثة الإيطالي خطط أندية ”النخبة“ بشأن تغيير شكل بطولة كأس إيطاليا، وقصرها على أندية أول درجتين فقط.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، أمس الأربعاء، أن أندية من الدرجة الأولى اجتمعت ووافقت على قصر المشاركة في كأس إيطاليا على 40 فريقًا تمثل الدرجتين الأولى والثانية بداية من الموسم المقبل، إذ إن رابطة الدرجة الأولى هي التي تنظم البطولة.

وقال فرانشيسكو كيريلي في بيان:“قرار رابطة الدرجة الأولى باستبعاد أندية الدرجة الثالثة من كأس إيطاليا لا ينتهك الحقوق العامة فحسب، بل هو تعبير عن مفهوم أندية النخبة فقط دون امتلاك رؤية للنظام بالكامل“.

