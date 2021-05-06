الصحف الرياضية: ريال مدريد في الشارع.. وقصة فشل نيمار مع باريس سان جيرمان

شكل فوز تشيلسي على ريال مدريد 2-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهته لمانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص بإسطنبول العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي ومستقبل نيمار في باريس سان جيرمان وإجراء أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب لعملية جراحية جديدة وفشل باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة في إياب نصف النهائي أمام تشيلسي 2-0 وكتبت:“ قطار يضرب ريال مدريد ”.

كما تحدثت عن لقاء فياريال وآرسنال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“من أجل أول نهائي أوروبي“.

الصحيفة اهتمت بالنهائي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ تشيلسي – مانشستر سيتي: نهائي انجليزي يوم الـ29 من أيار في إسطنبول ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي وكتبت:“ ريال مدريد في الشارع“.

كما تحدثت عن استفزاز إيدين هازارد لجماهير ريال مدريد وكتبت:“ هازارد يُغضب جماهير ريال مدريد وهو يضحك مع زملائه السابقين بعد الإقصاء ”.

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان وكتبت:“ قصة فشل نيمار مع باريس سان جيرمان ”.

كما اهتمت بالنجم الشاب أنسو فاتي وكتبت:“ يخضع اليوم أنسو فاتي لعملية جراحية جديدة ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي وكتبت:“ التذبذب وإلى الخارج ”.

كما تحدثت عن البرازيلي نيمار وكتبت:“ نيمار مستهدف ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وآرسنال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ من أجل التاريخ ”.

آس

ركزت الصحيفة على إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي وكتبت:“ دون قوة ودون دوري أبطال أوروبا ”.

كما تحدثت عن لقاء آرسنال وفياريال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ ضد الأشباح ”.

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان وكتبت:“ نيمار يقسم برشلونة ”.

الصحافة البريطانية

دايلي ميل

ركزت الصحيفة على تأهل تشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه إيابا على ريال مدريد 2-0 ليواجه مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي وكتبت :“ بهجة تركيا ، فيرنر ومونت يؤكدان إقامة النهائي الإنجليزي في إسطنبول ”.

كما اهتمت بردة “ إنستغرام “ على التعليقات العنصرية ضد رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي.

دايلي تيلغراف

ركزت الصحيفة على تأهل تشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه ريال مدريد في إياب نصف النهائي 2-0 ليواجه مانشستر سيتي في إسطنبول وكتبت :“ ممتلئ بالإنجليز ، تشيلسي يغرق ريال مدريد ويلتحق بمانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا ”.

الغارديان

ركزت الصحيفة على تأهل تشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد و يواجه مانشستر سيتي في إسطنبول وكتبت :“ نهائي إنجليزي كامل ، تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بمواجهة مانشستر سيتي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل تشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز ريال مدريد في إياب نصف النهائي وكتبت:“ حلم تشيلسي يكبر ”

كما تحدثت عن باريس سان جيرمان وفشله في دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ ما يجب على باريس سان جيرمان تغييره ”.

الصحيفة اهتمت بأزمة لقاء موناكو وأولمبيك ليون وكتبت:“ أولمبيك ليون يتجنب الأسوأ“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء روما ومانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ هذه الليلة في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي سيكون لها متفرج خاص، إعصار مورينيو ”.

كما اهتمت بتأهل تشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد في إياب نصف النهائي وكتبت:“ دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي يتحدى مانشستر سيتي ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة يوفنتوس التعاقد مع جانلويجي دوناروما حارس ميلان وكتبت :“ يوفنتوس.. خطة دوناروما ”.

تشيلسي يواجه مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص وكتبت:“ دوري أبطال أوروبا إنجليزي ”.