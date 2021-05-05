باريس سان جيرمان يحذر برشلونة من المساس بنيمار

فقد باريس سان جيرمان أعصابه عقب الخسارة ذهابا وإيابا أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلف ليل، قبل ثلاث جولات على النهاية، إذ أطلق رئيسه ناصر الخليفي تحذيرا شديدا لبرشلونة بشأن مهاجمه البرازيلي نيمار.

ولم يتبقَ سوى عام واحد على نهاية عقد نجمي النادي الباريسي نيمار وكيليان مبابي، وكلاهما يفكر بجدية في مغادرة النادي هذا الصيف، رغم أن نيمار وافق على تمديد عقده حتى يونيو/حزيران 2026 لكن دون أن يتم ذلك بشكل رسمي.

ووفقا لراديو ”كتالونيا“، أرسل النادي الفرنسي رسالة تحذير إلى برشلونة لترك نيمار جونيور وشأنه. المهاجم البرازيلي، الذي اعترف قبل أشهر بأنه سيلعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل دون أن يحدد إن كان ذلك في برشلونة أو النادي الباريسي، لا يزال على استعداد لتحقيق رغبته.

وإذا بدا بعد ذلك أنه سيفعل ذلك في بارك دي برينس، فمن المحتمل الآن بشكل متزايد أنه سينتهي به الأمر في كامب نو إلى جوار ميسي.

ويفكر برشلونة بالفعل في خيار استعادة نيمار وتحرك من أجل ذلك، وإدراكًا منه للمخاطر التي يواجهها النادي خلال التفاوض مع نيمار الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده الحالي، أراد الخليفي وضع النقاط على الحروف مع برشلونة، محذرًا إياهم شخصيًا بعدم المساس بنيمار.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن الخليفي قد تناسى أنه قبل أشهر قليلة عند لقاء الفريقين في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، كان ناديه يتحرك جديا بشأن التعاقد مع ميسي.

واعترف حينها البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان علانية بأن ”باريس سان جيرمان سيكون على طاولة المفاوضات“؛ من أجل التعاقد مع ميسي، بينما تجرأ العديد من اللاعبين، مثل الأرجنتينيين لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا، على التنبؤ بأن مواطنهما ميسي سيلعب في باريس.