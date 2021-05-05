أندية دوري السوبر الأوروبي قد تواجه حظرًا لمدة عامين من دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ مستعد لاتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الأندية التي أسست بطولة دوري السوبر الأوروبي، ولم تنأى بنفسها بعد عن المشروع.

وقالت العديد من المصادر المطلعة على الوضع لشبكة (ESPN): إن اليويفا سيعتمد على ”المسار التأديبي للمنظمة“، وقد يؤدي هذا إلى أقصى عقوبة بموجب هذا المسار، وهو الحظر لمدة عامين من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمضى الأيام العشرة الماضية في محادثة مع الأندية الـ 12، في محاولة للاتفاق على عقوبة أقل واستخراج التزام رسمي نهائي بعدم متابعة جهود دوري السوبر الأوروبي.

UEFA are ready to pursue severe disciplinary action against clubs who signed up to the Super League and have yet to sufficiently distance themselves from the project, multiple sources familiar with the situation have told @Marcotti and @moillorens. https://t.co/nYECGcrW5Z — ESPN FC (@ESPNFC) May 5, 2021

وتابعت: ”حتى يوم الأربعاء ووفقًا لمصادر ESPN المطلعة على الموقف، توصل اليويفا إلى تفاهم مع سبعة أندية: أرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير. كان إنتر ميلان قريبًا من اتفاق أيضًا على الرغم من عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن“.

الأندية الأربعة المتبقية- يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة وميلان- تمسكت حتى الآن بموقفها، ويمكن أن تواجه إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي انتهاك المادة 51 من النظام الأساسي التي تنص على أنه ”لا توجد مجموعات أو ربما يتم تشكيل تحالفات بين أندية منتسبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى اتحادات أعضاء مختلفة في UEFA دون إذن من UEFA.“

وأكدت مصادر لـ ESPN أن تلك الأندية التي انسحبت من المشروع قد تواجه عقوبات مالية صارمة إذا سعت الأندية المتبقية إلى اللجوء القانوني بناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل أندية الدوري الممتاز.

وضربت حالة من الانقسام الكرة الأوروبية الشهر الماضي، بعدما أعلن 12 ناديا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقا، حيث يتواجد 15 فريقا ثابتا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان وقعت عليه اتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم وروابط الأندية في الدول الثلاث، باستبعاد اللاعبين والأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في البطولات الأخرى.