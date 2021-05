أندية دوري السوبر الأوروبي قد تواجه حظرًا لمدة عامين من دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ مستعد لاتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الأندية التي أسست بطولة دوري السوبر الأوروبي، ولم تنأى بنفسها بعد عن المشروع.

وقالت العديد من المصادر المطلعة على الوضع لشبكة (ESPN): إن اليويفا سيعتمد على ”المسار التأديبي للمنظمة“، وقد يؤدي هذا إلى أقصى عقوبة بموجب هذا المسار، وهو الحظر لمدة عامين من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمضى الأيام العشرة الماضية في محادثة مع الأندية الـ 12، في محاولة للاتفاق على عقوبة أقل واستخراج التزام رسمي نهائي بعدم متابعة جهود دوري السوبر الأوروبي.

UEFA are ready to pursue severe disciplinary action against clubs who signed up to the Super League and have yet to sufficiently distance themselves from the project, multiple sources familiar with the situation have told @Marcotti and @moillorens. https://t.co/nYECGcrW5Z

