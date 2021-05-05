بوفون يعلن رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري

أعلن جيانلويجي بوفون، الحارس الأسطوري لنادي يوفنتوس الإيطالي، رحيله عن قلعة البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

ونشرت شبكة ”بي إن سبورتس الإخبارية تصريحات على لسان بوفون أكد فيها أنه قرر مغادرة النادي الذي لعب له منذ 2001، ليكون الرحيل الثاني له عن يوفنتوس خلال مسيرته.

وأشار بوفون في تصريحاته إلى أن مشواره الكروي سيستمر في حالة إيجاده تجربةً جديدةً ومحفزةً.

🟣 عاجل | حارس المرمى المخضرم جانلويجي بوفون يؤكد لـ beIN SPORTS أنه سيغادر يوفنتوس @Juventusfcar بنهاية الموسم #يوفنتوس pic.twitter.com/ofIHtZs68E — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 5, 2021

بوفون بدأ حياته في نادي بارما، ثم انتقل إلى يوفنتوس عام 2001، وبعدها انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2018، لكنه عاد إلى اليوفي بعد عام واحد قضاه بين جدران الفريق الباريسي.

وشارك بوفون في 8 مباريات فقط مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري، بعد الاعتماد على البولندي فويتشيك تشيزني بشكل أساسي في مركز حراسة المرمى.

لعب بوفون 683 مباراة بقميص يوفنتوس، ونجح خلال هذه المسيرة في التتويج بـ10 ألقاب للدوري الإيطالي، و5 بطولات لكأس إيطاليا.

وتوج بوفون مع المنتخب الإيطالي ببطولة كأس العالم في 2006 على حساب فرنسا، وحصد أيضا لقب أفضل لاعب في إيطاليا عام 2017.