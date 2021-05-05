كونتي يعلق على عودة مورينيو إلى إيطاليا: لن أكون ودودا في الملعب

علق أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان على عودة غريمه القديم جوزيه مورينيو إلى الدوري الإيطالي بعد تعيين المدرب البرتغالي لتدريب روما.

ورحب كونتي بعودة مورينيو، لكنه حذر أنه لن يكون ودودا عند مواجهته في الملعب.

وقاد كونتي إنتر لحصد لقب الدوري لأول مرة في 11 عاما يوم الأحد الماضي وقبل أربع جولات على النهاية، وقبل أن يعلن روما بشكل مفاجئ بعدها بيومين أن مورينيو سيتولى تدريبه الموسم المقبل.

وهناك تاريخ طويل من العداء بين المدربين وسبق لهما تبادل الكلمات الغاضبة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان كونتي يقود تشيلسي، ويعمل مورينيو في مانشستر يونايتد خلال الفترة 2016-2018.

وقال كونتي لمحطة إيطاليا 1 التلفزيونية: ”هذا خبر سار. أتمنى له كل التوفيق، باستثناء عندما يواجه إنتر. هناك احترام بيننا“.