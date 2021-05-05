بعد إقصاء مبابي.. هالاند يقترب من التتويج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا

اقترب النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند من التتويج بجائزة هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء باريس سان جيرمان ونجمه الفرنسي كليان مبابي من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

ورغم إقصاء بروسيا دورتموند من ربع النهائي أمام مانشستر سيتي يواصل إيرلينغ هالاند تصدر هدافي النسخة الحالية برصيد 10 أهداف متقدما بفارق هدفين على الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي فشل في التسجيل في ذهاب نصف النهائي، وغاب عن لقاء الإياب بسبب الإصابة.

كما خرج البرازيلي نيمار الذي كان يملك 6 أهداف ولم يتبق في المنافسة سوى الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي و كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد و يملكان 6 أهداف.

ويحتاج الثنائي إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة رقم إيرلينغ هالاند، ويواجه تشيلسي ريال مدريد في إياب نصف النهائي يوم الأربعاء في لندن.

وبعد سيطرة الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة هداف دوري أبطال أوروبا لمدة 12 سنة وشاركهما النجم البرازيلي نيمار الجائزة موسم 2014-2015 يفشل الثنائي في الفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي حيث توج البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالجائزة الموسم الماضي وفي طريقها للنرويجي إيرلينغ هالاند هذا الموسم.

وعلى صعيد التمريرات الحاسمة يواصل الكولومبي خوان كوادرادو جناح يوفنتوس الصدارة رغم إقصاء فريقه من دور الـ 16 أمام بورتو البرتغالي برصيد 6 تمريرات حاسمة.

ويتواجد البلجيكي كيفن دي بروين في المركز الثاني برصيد 4 تمريرات حاسمة، وسيلعب النهائي رفقة مانشستر سيتي.