رسميا.. جوزيه مورينيو مدربا لنادي روما الإيطالي

أعلن نادي روما الإيطالي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام السابق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

وأصدر روما بيانا مقتضبا قال فيه:“يسعدنا أن نعلن عن التوصل إلى اتفاق مع جوزيه مورينيو ليصبح مدربنا الجديد قبل موسم 2021-22″.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

وجاء القرار بعد إعلان النادي في وقت سابق، اليوم، عن انفصاله وبالتراضي عن مدربه باولو فونسيكا وهو برتغالي أيضا في نهاية الموسم الحالي.

ويأتي الإعلان عن إقالة فونسيكا وتعيين مورينيو قبل يومين فقط من مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي بعد هزيمة الفريق 6-2 ذهابا.

وسيقود فونسيكا الفريق الإيطالي خلال هذه المباراة.

وقال مورينيو في تصريحات لموقع روما الرسمي: ”بعد لقائي مع الملاك ومع تياجو بينتو المدير العام لروما، فهمت على الفور حجم طموحاتهم الخاصة بالنادي.. وهي نفس الطموحات والدوافع التي كانت تحركني دوما. وسنعمل سويا على بناء مشروع ناجح خلال السنوات المقبلة“.

وأضاف مورينيو: ”حماس جماهير روما المتميز هو ما دفعني للقبول بتولي المهمة وأتوق لبدء العمل في الموسم المقبل“.

“Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico. Daje Roma!”. 💬 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

وسبق لمورينيو تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي اللندني وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، واستغنى عنه توتنهام هوتسبير اللندني في الشهر الماضي بعد 17 شهرا من توليه المهمة.

وقال دان فريدكين رئيس النادي ونائبه رايان فريدكين: ”نحن سعداء ومتحمسون بانضمام جوزيه مورينيو إلى أسرة نادي روما، إنه بطل كبير فاز بالألقاب على كل المستويات. سيضيف جوزيه خبرة وقيادة هائلة إلى مشروعنا الطموح“.

وقال تياجو بينتو مدير عام روما: ”رغم أن النتائج على أرض الملعب لم تكن جيدة فإننا نعرف أنه ترك الكثير من العناصر الإيجابية التي سنستفيد منها خلال عملية التطوير“.

وأضاف بينتو: ”ومنها تشجيعه للكثير من اللاعبين الشبان أصحاب المواهب، وتحسين مستواهم، وتقدمنا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ونحن نضع خطة للنجاح في روما، ولعب باولو دورا مهما في ذلك“.

#عاجل نادي روما يعلن أن باولو فونسيكا لن يكون مدربا للفريق مع نهاية الموسم الجاري. pic.twitter.com/1buiVyjKss — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

وقاد فونسيكا روما للحصول على المركز الخامس في الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، لكن مسيرة الفريق تعثرت هذا الموسم.

وحقق روما فوزا وحيدا في آخر 8 مباريات لعبها في الدوري، وتراجع عقب ذلك إلى المركز السابع حاليا.

وقال فونسيكا إنه بذل، خلال العامين الماضيين، كل جهد مستطاع من أجل النادي والعاصمة الإيطالية.

وأضاف: ”أود تقديم الشكر إلى جمهور روما واللاعبين وكل من ساعدنا خلال هذه الرحلة، ولا يزال أمامنا بعض المباريات المهمة التي نسعى إلى الفوز بها هذا الموسم“.