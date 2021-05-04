الصحف الرياضية.. مؤامرة من أجل لقب الدوري الإسباني.. 3 مدربين ليوفنتوس.. ومواجهة للتاريخ

شكلت مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واستعادة ريال مدريد راموس وميندي قبل مواجهة تشيلسي، وهزيمة إشبيلية أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف ببحث ممفيس ديباي عن منزل في برشلونة، وإجراء أنسو فاتي عملية جراحية جديدة، وحفل العشاء الذي نظمه ليونيل ميسي لفائدة زملائه في برشلونة، ولقاءي ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، ومناشدة كونتي للبقاء مدربا لإنتر ميلان، والمرشحين لتدريب يوفنتوس الموسم القادم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على غياب فاران عن لقاء تشيلسي بسبب الإصابة واختيارات زيدان للقاء وكتبت :“ اختيار مركزي ”.

كما تحدثت عن لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ مانشستر سيتي يبحث عن أول نهائي من يد باريس سان جيرمان ”.

الصحيفة اهتمت بإقالة فالنسيا لمدربه خافي غارسيا وهزيمة إشبيلية أمام أتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت :“ كبح جاف لإشبيلية ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ساعة نيمار ”.

كما تحدثت عن دعوة ليونيل ميسي للاعبي برشلونة لحفل عشاء في منزله وكتبت :“ مؤامرة من أجل لقب الدوري الإسباني ”.

الصحيفة اهتمت بهزيمة إشبيلية أمام أتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت :“ إشبيلية يقول وداعا للقب“.

كما اهتمت بخسارة برشلونة أمام سبورتينغ لشبونة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الصالات واللقاء الحاسم لبرشلونة أمام زينت الروسي في ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الذي يسعى برشلونة للتعاقد معه وكتبت :“ ديباي يبحث عن منزل “ كما تحدثت عن أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب وكتبت :“ فاتي يجري عملية جديدة ”.

كما تحدثت عن لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ملعب الاتحاد يحدد أول متأهل للنهائي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءي ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة بين برشلونة وزينت من جهة وأنادولو وريال مدريد من جهة أخرى وكتبت :“التأهل لنهائي الأربعة على بعد خطوة“.

كما اهتمت بهزيمة إشبيلية أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 1-0 وكتبت :“ إشبيلية يخسر ويبتعد عن الصدارة“.

آس

ركزت الصحيفة على عودة راموس وميندي لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي وكتبت :“ لا أحد يريد أن يخسرها ”.

كما تحدثت عن لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ الفرصة الكبيرة لمانشستر سيتي غوارديولا ”.

كما اهتمت بهزيمة إشبيلية أمام أتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت : ”ضربة كبيرة لإشبيلية ”.

كما اهتمت بنجم برشلونة الشاب أنسو فاتي وكتبت :“ فاتي فحوصات جديدة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ واجه التاريخ ”.

كما اهتمت بأحداث لقاء موناكو وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي وكتبت :“ حالات الطرد تكلف غاليا ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب أنطونيو كونتي في إنتر ميلانو بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي وكتبت :“ مناشدة كونتي ”.

كما اهتمت بصراع ميلان وأتلانتا ويوفنتوس ونابولي ولاتسيو من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ السباق من أجل التأهل لدوري الأبطال ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي وكتبت :“ إنتر ميلان قنبلة لقب الدوري الإيطالي ”.

كما اهتمت بالمرشحين لتدريب يوفنتوس الموسم القادم بين استمرار بيرلو أو الاختيار بين زيدان وأليغري لخلافته وكتبت :“ 3 مدربين من أجل يوفنتوس“.