الحكم على طبيب أستوري قائد فيورنتينا الراحل بالحبس لمدة عام

قضت المحكمة بحبس الطبيب جيورجيو غالانتي، المدير السابق لمركز الطب الرياضي في مستشفى فلورنسا في كاريغي؛ في وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتينا السابق، وذلك بالحبس لمدة عام، فضلا عن غرامة مالية.

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن المحكمة اعتبرت غالانتي المشتبه به الوحيد في وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتينا السابق، أثناء نومه في 4 مارس/آذار 2018، في الليلة التي سبقت مباراة أودينيزي-فيورنتينا.

Poteva essere evitata la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 prima di una partita. Il cardiologo Giorgio Galanti è stato condannato per non aver diagnosticato la grave patologia di cui soffriva il calciatore pic.twitter.com/Mmr5kQLuTI — Tg3 (@Tg3web) May 3, 2021

وعُثر على المدافع أستوري، الذي كان يخوض موسمه العاشر في الدوري الإيطالي، في غرفته بفندق في أوديني، إذ كان يستعد فيورنتينا لمواجهة أودينيزي على استاد داتشيا.

وغالانتي مستشار الرياضة السابق في فيورنتينا، وآخر من وقع على شهادة ممارسة رياضة احترافية لأستوري، في العاشر من يوليو/حزيران 2017.

وكان المدعي العام قد طلب حبسه 18 شهرا خلال الجلسة الأخيرة، في الثاني من أبريل / نيسان، وكانت فرانشيسكا فيوريتي، صديقة دافيدي أستوري، حاضرة في قاعة المحكمة، بينما غاب المتهم غالانتي.

وأعرب سيغفريد فينييس محامي الطبيب عن دهشته لإدانة موكله غالانتي، قائلا: ”لقد صدر حكم التأكيد الجنائي للمسؤولية. يجب أن أقول إنه من النتائج الإجرائية، يجب أن تكون النتيجة في رأينا مختلفة. لذلك نتطلع إلى قراءة أسباب الحكم لفهم دوافع القاضي في إصدار هذا الحكم.

“العدالة لها ثلاث درجات من الحكم، سوف ننتقل إلى قاضي الاستئناف. لقد أبلغت موكلي بالحكم عبر الهاتف، وكان مرتبكا. كنا نعتقد أننا نملك كافة أدلة براءته، الآن سنعمل من أجل الاستئناف“.

وحضر محامي فيورنتينا المحاكمة، وقال عقب الحكم: ”لقد تابعنا كل شيء فيما يتعلق بأستوري. لكن فيورنتينا لم يكن جزءا من هذه العملية، فالنادي يحيط علما بقرار القاضي فقط“.

وقد صرحت فرانشيسكا فيوريتي صديقة دافيدي: ”أنا سعيدة للغاية وفخورة بتحقيق العدالة. وآسف أن دافيدي لم يكن موجودا معنا. أتمنى أن يساعد كل هذا في إنقاذ حياة إنسان واحد في المستقبل“.

كما حُكم على الطبيب جورجيو غالانتي بدفع تعويض مؤقت عن الأضرار، بلغ مجموعه مليونا و 90 ألف يورو. وعلق ماركو أستوري، شقيق دافيدي: ”نأمل أن يعمل كل هذا على تحسين الأمور وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. يوجد في إيطاليا نظام جيد بالفعل، ولكن لا يزال هناك مجال للتحسين“.

وقال محامي عائلة أستوري، أليساندرو زونكا: ”الألم يفتح من جديد؛ لأنه إذا لم تحدث هذه الأخطاء، لكان دافيدي هنا معنا اليوم. هذا هو التفكير الأساسي للعائلة“.