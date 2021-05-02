كونتي: إنتر ميلان لم يكن معتادًا على الفوز قبل التعاقد معي

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، إن النيراتزوري لم يكن فريقًا قويًا، وإن منحه الثقة أسهم بتتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

وضمن إنتر ميلان الفوز بلقب الدوري الإيطالي، الأحد، عقب تعادل منافسه أتلانتا مع ساسولو، في الجولة الـ34، وقبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ونقل موقع ”فوتبول إيطاليا“ عن كونتي قوله:“الأمر لم يكن سهلًا، وكانت لدينا مجموعة من اللاعبين لم يكونوا معتادين على تحقيق الفوز، وعملنا معًا، وتقبلنا النقد لنصبح أقوى“.

وأضاف:“هؤلاء اللاعبون وثقوا بي، لقد أوضحت لهم الطريق، ووثقوا بي تمامًا، وفي النهاية وجدنا الطريق“.

وتابع:“الخطوة التي قطعناها هذا الموسم أوصلتنا لهذا اللقب، ويجب أن نستمتع بذلك، وهذه هي الخطوة التي أراد اللاعبون القيام بها“.

وحصد إنتر ميلان 82 نقطة من 34 مباراة، وخسر مرتين فقط، في حين تعادل 4 مرات، علمًا بأنه لم يخسر سوى مرة وحيدة، منذ نوفمبر الماضي، في الكالشيو.

وأضاف كونتي:“كنا نعد خططًا بديلة ومختلفة أثناء المباريات، وكنا ندافع قليلًا لنوفر المساحات في الهجمات المرتدة، أو ندع المنافس يهاجم ثم نعتمد على الهجمات الخاطفة“.

وأوضح مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق:“لا يمكنك الهجوم أو الدفاع بشكل دائم، والأمر يتعلق بمعرفة متى تفعل ذلك، وتحسَّنا في هذه النقطة، وفي قراءة اللعبة، ومعرفة التوقيت المناسب لتلك اللحظات“.

وعن أسوأ لحظات إنتر ميلان الموسم الحالي قال كونتي إن الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كان أسوأ لحظات الفريق الموسم الحالي.

وتُوج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19، علمًا بأن آخر لقب كان له موسم 2009/2010، قبل أن يعود هذا الموسم ويُتوج باللقب.